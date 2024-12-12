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Дополнительные средства выделят для Горского кадетского корпуса в Ингушетии

Дополнительные средства выделят для Горского кадетского корпуса в Ингушетии - РИА Новости, 12.12.2024

Дополнительные средства выделят для Горского кадетского корпуса в Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики выделить дополнительные средства на обновление материально-технической базы Горского... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:19

2024-12-12T20:19

2024-12-12T20:19

республика ингушетия

северный кавказ

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 12 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики выделить дополнительные средства на обновление материально-технической базы Горского кадетского корпуса, сообщила пресс-служба руководителя региона. "По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова частично обновят материально-техническую базу Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева. Из резервного фонда правительства республики будут выделены денежные средства на закупку комплектов форменной одежды для кадетов, постельных принадлежностей и другие нужды", - говорится в сообщении. На территории корпуса также обновят существующую линию электропередачи, установят дизельный генератор для стабильного электропитания. "Горский кадетский корпус – одно из элитных учебных заведений, и ему необходимо развитие. Важно уделять этому образовательному учреждению повышенное внимание и создавать для ребят современные и комфортные условия. Военная профессия самая мужественная, а кадеты – наши будущие воины. У них должна быть лучшая форма и все необходимые условия для учебы, тренировок и проживания", - приводит пресс-служба слова Калиматова. Инфраструктура учебного заведения состоит из учебных и спальных корпусов, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, пищеблока. На территории также расположены медико-санитарная часть, библиотека, административный блок. Обучение в кадетском корпусе, который в 2024 году отметил 30-летие, проходят 413 курсантов из Ингушетии, регионов Северного Кавказа, Санкт-Петербурга и Московской области. Всего за эти годы выпущено около 800 кадетов, более 200 из них продолжили военную карьеру.

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северный кавказ, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, россия