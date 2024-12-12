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Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ - РИА Новости, 12.12.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:31 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gryzlov-1988858302.html
Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ
Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ - РИА Новости, 12.12.2024
Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов награждён почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель Госдумы, председатель ПС РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:31
2024-12-12T16:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
политика
россия
белоруссия
борис грызлов
вячеслав володин
госдума рф
союз биатлонистов россии (сбр)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов награждён почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин. "Принято единогласное решение о награждении высшей наградой Парламентского Собрания - почетной грамотой. Есть предложение вручить Борису Вячеславовичу Грызлову почетную грамоту Парламентского Собрания. Подчеркиваю, что несмотря на то, что здесь представители, во всяком случае, как со стороны российской, так и со стороны белорусской, разных политических фракций, но все сошлись в едином мнении. Борис Вячеславович, спасибо вам большое за огромный труд. Мало кто знает, как это все давалось, только вы знаете. И спасибо за то, что вы сделали, а мы сегодня на этом фундаменте работаем. Перейдем к процедуре", - сказал Володин в ходе награждения.
https://ria.ru/20241212/sg-1988857667.html
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политика, россия, белоруссия, борис грызлов, вячеслав володин, госдума рф, союз биатлонистов россии (сбр)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Политика, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Союз биатлонистов России (СБР)
Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ

Посол Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов награждён почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин.
"Принято единогласное решение о награждении высшей наградой Парламентского Собрания - почетной грамотой. Есть предложение вручить Борису Вячеславовичу Грызлову почетную грамоту Парламентского Собрания. Подчеркиваю, что несмотря на то, что здесь представители, во всяком случае, как со стороны российской, так и со стороны белорусской, разных политических фракций, но все сошлись в едином мнении. Борис Вячеславович, спасибо вам большое за огромный труд. Мало кто знает, как это все давалось, только вы знаете. И спасибо за то, что вы сделали, а мы сегодня на этом фундаменте работаем. Перейдем к процедуре", - сказал Володин в ходе награждения.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии приняло бюджет на 2025 г
Вчера, 16:28
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаРоссияБелоруссияБорис ГрызловВячеслав ВолодинГосдума РФСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
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