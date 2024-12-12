https://ria.ru/20241212/gryzlov-1988858302.html

Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ

Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ - РИА Новости, 12.12.2024

Грызлов награжден грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РФ

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов награждён почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель Госдумы, председатель ПС РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:31

2024-12-12T16:31

2024-12-12T16:31

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

россия

белоруссия

борис грызлов

вячеслав володин

госдума рф

союз биатлонистов россии (сбр)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов награждён почетной грамотой Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель Госдумы, председатель ПС СБР Вячеслав Володин. "Принято единогласное решение о награждении высшей наградой Парламентского Собрания - почетной грамотой. Есть предложение вручить Борису Вячеславовичу Грызлову почетную грамоту Парламентского Собрания. Подчеркиваю, что несмотря на то, что здесь представители, во всяком случае, как со стороны российской, так и со стороны белорусской, разных политических фракций, но все сошлись в едином мнении. Борис Вячеславович, спасибо вам большое за огромный труд. Мало кто знает, как это все давалось, только вы знаете. И спасибо за то, что вы сделали, а мы сегодня на этом фундаменте работаем. Перейдем к процедуре", - сказал Володин в ходе награждения.

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политика, россия, белоруссия, борис грызлов, вячеслав володин, госдума рф, союз биатлонистов россии (сбр)