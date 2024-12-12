Рейтинг@Mail.ru
Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/gruppirovka-1988814317.html
Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил
Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.12.2024
Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил
Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:07
2024-12-12T14:07
безопасность
россия
арктика
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098965_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_69c003b2a5495ac0da38ed84190b7611.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. "В Арктике, так же как и на востоке нашей страны - Камчатка, она хоть и не ходит у нас в арктическую зону, но там находится компонент стратегических ядерных сил нашего государства, именно морской компонент, где базируются наши подводные лодки стратегического назначения. Их состояние и уровень их готовности, отмечу, находятся на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал службу многие годы именно этим силам. Более того, в основе эта группировка полностью обновлена", - сказал он на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова". "Конечно же, наличие этой группировки, решающей важные глобальные геополитические задачи, должно возложить ответственность на всех участников этого региона. Она должна неизбежно повышать меру ответственности всех без исключения: нас, конечно, в первую очередь, как и тех, кто имеет, ну, в том числе и тех, кто стремится довести в регионе обстановку до определенных напряжений. Это очень важно. И для нас, это та черта, которая недопустима. Силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне", - добавил Моисеев.
https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html
россия
арктика
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098965_30:0:510:360_1920x0_80_0_0_22a68687b1fc5a49d257b3c098efb466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, арктика, камчатка
Безопасность, Россия, Арктика, Камчатка
Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил

Главком ВМФ Моисеев: морская группировка стратегических ядерных сил обновлена

© РИА Новости / пресс-служба Северного флота | Перейти в медиабанкКрейсеры ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Крейсеры ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
Перейти в медиабанк
Крейсеры ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев.
Арктике, так же как и на востоке нашей страны - Камчатка, она хоть и не ходит у нас в арктическую зону, но там находится компонент стратегических ядерных сил нашего государства, именно морской компонент, где базируются наши подводные лодки стратегического назначения. Их состояние и уровень их готовности, отмечу, находятся на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал службу многие годы именно этим силам. Более того, в основе эта группировка полностью обновлена", - сказал он на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова".
"Конечно же, наличие этой группировки, решающей важные глобальные геополитические задачи, должно возложить ответственность на всех участников этого региона. Она должна неизбежно повышать меру ответственности всех без исключения: нас, конечно, в первую очередь, как и тех, кто имеет, ну, в том числе и тех, кто стремится довести в регионе обстановку до определенных напряжений. Это очень важно. И для нас, это та черта, которая недопустима. Силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне", - добавил Моисеев.
Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах в пункте постоянного базирования Вилючинск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Главком ВМФ оценил готовность применить "самое мощное" оружие подлодок ТОФ
19 сентября, 05:03
 
БезопасностьРоссияАрктикаКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала