https://ria.ru/20241212/gruppirovka-1988814317.html

Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил

Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил - РИА Новости, 12.12.2024

Россия обновила Морскую группировку стратегических ядерных сил

Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:07

2024-12-12T14:07

2024-12-12T14:07

безопасность

россия

арктика

камчатка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Морская группировка стратегических ядерных сил России обновлена, ее состояние и уровень готовности находятся на самом высоком уровне, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев. "В Арктике, так же как и на востоке нашей страны - Камчатка, она хоть и не ходит у нас в арктическую зону, но там находится компонент стратегических ядерных сил нашего государства, именно морской компонент, где базируются наши подводные лодки стратегического назначения. Их состояние и уровень их готовности, отмечу, находятся на самом высоком уровне. Говорю как профессионал, который отдал службу многие годы именно этим силам. Более того, в основе эта группировка полностью обновлена", - сказал он на пленарном заседании XIV Международного форума "Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова". "Конечно же, наличие этой группировки, решающей важные глобальные геополитические задачи, должно возложить ответственность на всех участников этого региона. Она должна неизбежно повышать меру ответственности всех без исключения: нас, конечно, в первую очередь, как и тех, кто имеет, ну, в том числе и тех, кто стремится довести в регионе обстановку до определенных напряжений. Это очень важно. И для нас, это та черта, которая недопустима. Силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне", - добавил Моисеев.

https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html

россия

арктика

камчатка

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безопасность, россия, арктика, камчатка