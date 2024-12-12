https://ria.ru/20241212/gergiev-1988930531.html

Валерий Гергиев получил премию "Золотой граммофон"

Валерий Гергиев получил премию "Золотой граммофон" - РИА Новости, 12.12.2024

Валерий Гергиев получил премию "Золотой граммофон"

Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:38

2024-12-12T23:38

2024-12-12T23:40

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валерий гергиев

"русская медиагруппа"

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Золотой граммофон", передает корреспондент РИА Новости. XXIX Церемония вручения премии "Золотой граммофон" проходит в четверг на столичной площадке "ВТБ Арена". Генеральный директор "Русской Медиагруппы" Владимир Киселев, в свою очередь, назвал маэстро настоящей легендой. "Наш лауреат, как никто, олицетворяет слово "легенда". Я горжусь, что могу от лица "Русской Медиагруппы" наградить великого гражданина, дирижера, маэстро в полном значении этого слова - Валерия Гергиева", - подчеркнул он. "Своим появлением здесь я хочу выразить надежду, что молодые музыканты будут иметь шанс занять положение, которое занимают яркие, знаковые фигуры в музыкальном мире", - сказал со сцены Гергиев, получая награду. Кроме того, Гергиев передал сертификат на один миллион рублей семье Героя России Таймураза Есенова, пропавшего без вести, который родом из Северной Осетии, как и маэстро. "Я бы хотел поддержать родных и семью… Может, случится чудо - и мы его увидим", - отметил Гергиев. "Золотой граммофон" - премия, которая была учреждена радиостанцией "Русское радио", проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона из серебра и золота. Вручение граммофонов проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241117/gergiev-1984212088.html

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россия, валерий гергиев, "русская медиагруппа", владимир киселев (предприниматель), втб арена, москва