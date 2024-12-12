https://ria.ru/20241212/gaza-1988929915.html

СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек

СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек - РИА Новости, 12.12.2024

СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек

Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:23

2024-12-12T23:23

2024-12-12T23:31

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса"."По последним данным количество жертв от сионистских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа достигло 27 человек, 50 получили ранения", - сообщает телеканал.Отмечается, что среди погибших на данный момент восемь палестинских детей.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024