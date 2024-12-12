https://ria.ru/20241212/gaza-1988929915.html
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек - РИА Новости, 12.12.2024
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:23
2024-12-12T23:23
2024-12-12T23:31
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914702139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c151268501a47aa815fb46f3a1b4fa50.jpg
БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса"."По последним данным количество жертв от сионистских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа достигло 27 человек, 50 получили ранения", - сообщает телеканал.Отмечается, что среди погибших на данный момент восемь палестинских детей.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914702139_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_b632841e8c08469594ee35b620eb13f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
Al-Aqsa: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек