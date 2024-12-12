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СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек - РИА Новости, 12.12.2024
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23:23 12.12.2024 (обновлено: 23:31 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/gaza-1988929915.html
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек - РИА Новости, 12.12.2024
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек
Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:23
2024-12-12T23:31
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса"."По последним данным количество жертв от сионистских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа достигло 27 человек, 50 получили ранения", - сообщает телеканал.Отмечается, что среди погибших на данный момент восемь палестинских детей.
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек

Al-Aqsa: жертвами авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат в Газе стали 27 человек

© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 дек - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа стали 27 человек, 50 получили ранения, сообщает палестинский телеканал "Аль-Акса".
"По последним данным количество жертв от сионистских авиаударов по домам в лагере Нусейрат в центре сектора Газа достигло 27 человек, 50 получили ранения", - сообщает телеканал.
Отмечается, что среди погибших на данный момент восемь палестинских детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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