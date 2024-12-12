https://ria.ru/20241212/fitso-1988736529.html

Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией

Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией - РИА Новости, 12.12.2024

Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:45

2024-12-12T08:45

2024-12-12T09:22

в мире

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией."Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.Он подчеркнул, что не желает появления "новой железной границы" между Россией и Европой.

https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html

россия

европа

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в мире, роберт фицо, россия, европа, словакия