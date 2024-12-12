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Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
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08:45 12.12.2024 (обновлено: 09:22 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/fitso-1988736529.html
Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией
Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:45
2024-12-12T09:22
в мире
роберт фицо
россия
европа
словакия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией."Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.Он подчеркнул, что не желает появления "новой железной границы" между Россией и Европой.
https://ria.ru/20241212/pobeda-1988736033.html
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в мире, роберт фицо, россия, европа, словакия
В мире, Роберт Фицо, Россия, Европа, Словакия
Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией

Премьер Словакии Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна начать нормальный диалог с Россией.
"Я хочу нормализации отношений с Россией... Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут туда (в Россию - ред.), все захотят покупать и продавать", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
Он подчеркнул, что не желает появления "новой железной границы" между Россией и Европой.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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