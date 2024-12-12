https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html

СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией

СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией - РИА Новости, 12.12.2024

СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией

Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:06

2024-12-12T23:06

2024-12-12T23:06

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание Keskisuomalainen. Финское правительство ранее сообщило, что Еврокомиссия выделила Финляндии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией. "Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране", - говорится в материале. Беспилотники, как уточняет издание, будут использоваться для улучшения возможностей наблюдения на границе с Россией. Помимо закупки дронов, финансирование будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, разработку и совершенствование систем безопасной передачи данных, систем управления, а также на приобретение различных патрульных и внедорожных автомобилей, сообщает издание. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html

https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html

https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, еврокомиссия