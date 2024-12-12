Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/finlyandiya-1988928798.html
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией - РИА Новости, 12.12.2024
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией
Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:06
2024-12-12T23:06
в мире
россия
финляндия
москва
дмитрий песков
мария захарова
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание Keskisuomalainen. Финское правительство ранее сообщило, что Еврокомиссия выделила Финляндии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией. "Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране", - говорится в материале. Беспилотники, как уточняет издание, будут использоваться для улучшения возможностей наблюдения на границе с Россией. Помимо закупки дронов, финансирование будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, разработку и совершенствование систем безопасной передачи данных, систем управления, а также на приобретение различных патрульных и внедорожных автомобилей, сообщает издание. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html
https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html
https://ria.ru/20241207/razzhigaet-1987930305.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, еврокомиссия
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Еврокомиссия
СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией

Keskisuomalainen: Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией

© @KainuunRaja/TwitterНа границе Финляндии с Россией
На границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© @KainuunRaja/Twitter
На границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание Keskisuomalainen.
Финское правительство ранее сообщило, что Еврокомиссия выделила Финляндии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО
8 декабря, 12:04
"Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране", - говорится в материале.
Беспилотники, как уточняет издание, будут использоваться для улучшения возможностей наблюдения на границе с Россией.
Помимо закупки дронов, финансирование будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, разработку и совершенствование систем безопасной передачи данных, систем управления, а также на приобретение различных патрульных и внедорожных автомобилей, сообщает издание.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
"Война не будет прежней". В Финляндии сделали заявление после хода России
1 декабря, 10:29
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Украинские военные в районе Соледара - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Вечная война": в Финляндии сделали страшное признание об Украине
7 декабря, 20:42
 
В миреРоссияФинляндияМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала