СМИ: Финляндия закупит беспилотники для наблюдения за границей с Россией
Keskisuomalainen: Финляндия закупит дроны для наблюдения за границей с Россией
© @KainuunRaja/TwitterНа границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
На границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Финляндия закупит на выделенные Еврокомиссией средства беспилотники для наблюдения за финляндско-российской границей, сообщает в четверг региональное издание Keskisuomalainen.
Финское правительство ранее сообщило, что Еврокомиссия выделила Финляндии 50 миллионов евро дополнительного финансирования для усиления контроля на границе с Россией.
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"Средства, выделенные Европейской комиссией для восточной границы, будут использованы, среди прочего, для покупки беспилотников пограничной охране", - говорится в материале.
Беспилотники, как уточняет издание, будут использоваться для улучшения возможностей наблюдения на границе с Россией.
Помимо закупки дронов, финансирование будет направлено на развитие систем радиотехнического наблюдения, разработку и совершенствование систем безопасной передачи данных, систем управления, а также на приобретение различных патрульных и внедорожных автомобилей, сообщает издание.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.