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Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды
Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды - РИА Новости, 12.12.2024
Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День Конституции РФ вручил государственные награды России и Самарской области жителям региона, которые внесли... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:15
2024-12-12T20:15
2024-12-12T20:15
самарская область
вячеслав федорищев
самара
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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День Конституции РФ вручил государственные награды России и Самарской области жителям региона, которые внесли большой вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Очень символично и почетно в такой важный день вручать государственные награды вам - нашим выдающимся соотечественникам, которые строят успех самарского региона, посвящают себя родной земле. Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело. Укрепляете Россию, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам", - сказал Федорищев, открывая торжественную церемонию. Среди награждаемых - военнослужащие СВО, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие. Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен замдиректора дирекции – начальник управления дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности и режиму "Автоваза" Алексей Буравцев. Медаль "За отвагу" вручена старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Промышленного района Самары Александру Евдокимову и старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Самары Виктору Менжаеву. "От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в программе развития Самарской области, работать над задачами, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности", - подчеркнул губернатор. В числе награждаемых Елена Притыченко – мама Героя РФ Артема Пономаренко, который погиб, сражаясь на фронте. Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоен заведующий отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера Темур Кислухин, который спас жизни сотен детей с врожденным пороком сердца. Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награжден Александр Решетов, который оказал большую поддержку жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, неоднократно выезжал в регионы в составе медицинской бригады, оказывал помощь раненым бойцам в госпитале города Курска.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, самара
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самара
Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды
Федорищев вручил жителям Самарской области государственные награды
САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День Конституции РФ вручил государственные награды России и Самарской области жителям региона, которые внесли большой вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Очень символично и почетно в такой важный день вручать государственные награды вам - нашим выдающимся соотечественникам, которые строят успех самарского региона, посвящают себя родной земле. Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело. Укрепляете Россию
, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам", - сказал Федорищев
, открывая торжественную церемонию.
Среди награждаемых - военнослужащие СВО, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен замдиректора дирекции – начальник управления дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности и режиму "Автоваза
" Алексей Буравцев.
Медаль "За отвагу" вручена старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Промышленного района Самары Александру Евдокимову
и старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Советского
и Железнодорожного районов Самары Виктору Менжаеву.
"От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в программе развития Самарской области
, работать над задачами, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности", - подчеркнул губернатор.
В числе награждаемых Елена Притыченко – мама Героя РФ Артема Пономаренко, который погиб, сражаясь на фронте. Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоен заведующий отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера Темур Кислухин, который спас жизни сотен детей с врожденным пороком сердца.
Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награжден Александр Решетов, который оказал большую поддержку жителям Донецкой и Луганской Народной Республики
, неоднократно выезжал в регионы в составе медицинской бригады, оказывал помощь раненым бойцам в госпитале города Курска
.