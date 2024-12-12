https://ria.ru/20241212/fedorischev-1988911976.html

Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды

Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды - РИА Новости, 12.12.2024

Самарский губернатор вручил жителям региона государственные награды

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День Конституции РФ вручил государственные награды России и Самарской области жителям региона, которые внесли... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:15

2024-12-12T20:15

2024-12-12T20:15

самарская область

вячеслав федорищев

самара

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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День Конституции РФ вручил государственные награды России и Самарской области жителям региона, которые внесли большой вклад в развитие области, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Очень символично и почетно в такой важный день вручать государственные награды вам - нашим выдающимся соотечественникам, которые строят успех самарского региона, посвящают себя родной земле. Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело. Укрепляете Россию, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам", - сказал Федорищев, открывая торжественную церемонию. Среди награждаемых - военнослужащие СВО, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие. Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен замдиректора дирекции – начальник управления дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности и режиму "Автоваза" Алексей Буравцев. Медаль "За отвагу" вручена старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Промышленного района Самары Александру Евдокимову и старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Самары Виктору Менжаеву. "От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в программе развития Самарской области, работать над задачами, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности", - подчеркнул губернатор. В числе награждаемых Елена Притыченко – мама Героя РФ Артема Пономаренко, который погиб, сражаясь на фронте. Почетного звания "Заслуженный врач РФ" удостоен заведующий отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера Темур Кислухин, который спас жизни сотен детей с врожденным пороком сердца. Почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награжден Александр Решетов, который оказал большую поддержку жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, неоднократно выезжал в регионы в составе медицинской бригады, оказывал помощь раненым бойцам в госпитале города Курска.

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самарская область, вячеслав федорищев, самара