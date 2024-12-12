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Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:44 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/fasad-1988892900.html
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год - РИА Новости, 12.12.2024
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год
В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:44
2024-12-12T18:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ. Отмечается, что заказчиком выступил Фонд капитального ремонта Московской области. Программа реализуется с 2014 года и на сегодняшний день выполнена более чем на треть. "Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области – это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. С 2014 года в Подмосковье обновлено более 4,7 тысячи фасадов. В 2024 году завершен ремонт почти 300 фасадов, а в следующем году планируется обновить более 600 зданий. Это наглядно демонстрирует поступательное развитие программы и увеличение объемов работ", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1988888762.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год

В Подмосковье в 2024 году проведен капремонт фасадов 284 домов

© Медиасток ПодмосковьяГлава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский
Глава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Медиасток Подмосковья
Глава подмосковного МинЖКХ Антон Велиховский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.
Отмечается, что заказчиком выступил Фонд капитального ремонта Московской области. Программа реализуется с 2014 года и на сегодняшний день выполнена более чем на треть.
"Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области – это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. С 2014 года в Подмосковье обновлено более 4,7 тысячи фасадов. В 2024 году завершен ремонт почти 300 фасадов, а в следующем году планируется обновить более 600 зданий. Это наглядно демонстрирует поступательное развитие программы и увеличение объемов работ", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
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