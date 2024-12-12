https://ria.ru/20241212/fasad-1988892900.html
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год - РИА Новости, 12.12.2024
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год
В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:44
2024-12-12T18:44
2024-12-12T18:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971916736_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dd139e0c796316a2bd3133986263e5c.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В 2024 году на территории Московской области в рамках программы капитального ремонта были проведены работы по обновлению фасадов 284 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ. Отмечается, что заказчиком выступил Фонд капитального ремонта Московской области. Программа реализуется с 2014 года и на сегодняшний день выполнена более чем на треть. "Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области – это системная работа по повышению качества жизни наших жителей. С 2014 года в Подмосковье обновлено более 4,7 тысячи фасадов. В 2024 году завершен ремонт почти 300 фасадов, а в следующем году планируется обновить более 600 зданий. Это наглядно демонстрирует поступательное развитие программы и увеличение объемов работ", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.
https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1988888762.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971916736_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_b538e73a907e2d7e466b24fe287e9bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Фасады 284 домов капитально отремонтировали в Подмосковье за год
В Подмосковье в 2024 году проведен капремонт фасадов 284 домов