Депутат Европарламента раскритиковал новый пакет санкций против России
Депутат ЕП Вилимски назвал новый пакет санкций против России вредным для ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пятнадцатый пакет санкций против России "не только бесполезен, но и нанесет вред", заявил депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Харальд Вилимски.
"Четырнадцать пакетов санкций пока не привели ни к каким ощутимым шагам в направлении мира. Вместо этого санкции сильно ударили по нашей экономике, а на военные действия России оказали довольно ограниченное влияние. Новый пакет санкций не только бесполезен, но и нанесет вред", - приводятся слова политика в пресс-релизе АПС.
Вилимски считает, что решения Брюсселя "ежедневно подливают масла в огонь" и "на самом деле не направлены на окончание войны". Политик назвал действия Евросоюза "стратегией по эскалации" и частично возложил на него "ответственность за страдания и смерти на Украине и в России". По мнению депутата, Брюссель должен отказаться от политики санкций и пойти по пути переговоров.
Евросоюз согласовал 15-й пакет санкций в отношении РФ 11 декабря. В его рамках в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица, в том числе за пределами РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-