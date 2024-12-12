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В Ленобласти вручили паспорта подросткам, отличившимся в "Движении первых" - РИА Новости, 12.12.2024
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Ленинградская область
 
22:48 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/drozdenko-1988927216.html
В Ленобласти вручили паспорта подросткам, отличившимся в "Движении первых"
В Ленобласти вручили паспорта подросткам, отличившимся в "Движении первых" - РИА Новости, 12.12.2024
В Ленобласти вручили паспорта подросткам, отличившимся в "Движении первых"
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил паспорта шести ребятам, которые проявили себя в "Движении первых", на заседании координационного совета по... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:48
2024-12-12T22:48
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил паспорта шести ребятам, которые проявили себя в "Движении первых", на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона. "В центре внимания — вопросы шефства над детьми погибших героев и поддержка подростков "из группы риска". Также обсудили планы и стратегии, направленные на укрепление социальной поддержки и создание благоприятных условий для всестороннего развития молодых людей региона, а Александр Дрозденко в честь Дня Конституции РФ вручил паспорта шести ребятам из Кировского и Всеволожского районов — тем, кто проявил себя", - рассказали в пресс-службе правительства. Сейчас в регионе в "Движении первых" участвуют 32 тысячи ребят. "Сегодня праздник, который символизирует рождение основного документа нашей страны - Конституции. В этом году нашей Конституции 31 год. И сегодня в рамках всероссийского проекта программы "Мы - граждане России" мы совместно с "Движением Первых" и нашими будущими избирателями, достигшими 14-летнего возраста, вручим паспорта. Для меня очень важно именно это", - сказал глава региона. Он подчеркнул, что регион обеспечивает материально-технической базой местное отделение движения. "Впервые выдали грант в форме субсидий за счет бюджета на содействие всестороннему развитию детей и молодежи в рамках государственной программы "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области". Мы проводим совместные мероприятия, опыт работы у нас уже неплохой", - сообщил Дрозденко. Особое внимание глава региона рекомендовал обратить на ребят "из категории риска" и вовлекать их в "Движение первых".
всеволожский район
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александр дрозденко, всеволожский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район
В Ленобласти вручили паспорта подросткам, отличившимся в "Движении первых"

Губернатор Дрозденко вручил паспорта отличившимся в "Движении первых" подросткам

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Движение первых"
Движение первых - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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"Движение первых". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил паспорта шести ребятам, которые проявили себя в "Движении первых", на заседании координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В центре внимания — вопросы шефства над детьми погибших героев и поддержка подростков "из группы риска". Также обсудили планы и стратегии, направленные на укрепление социальной поддержки и создание благоприятных условий для всестороннего развития молодых людей региона, а Александр Дрозденко в честь Дня Конституции РФ вручил паспорта шести ребятам из Кировского и Всеволожского районов — тем, кто проявил себя", - рассказали в пресс-службе правительства.
Сейчас в регионе в "Движении первых" участвуют 32 тысячи ребят.
"Сегодня праздник, который символизирует рождение основного документа нашей страны - Конституции. В этом году нашей Конституции 31 год. И сегодня в рамках всероссийского проекта программы "Мы - граждане России" мы совместно с "Движением Первых" и нашими будущими избирателями, достигшими 14-летнего возраста, вручим паспорта. Для меня очень важно именно это", - сказал глава региона.
Он подчеркнул, что регион обеспечивает материально-технической базой местное отделение движения.
"Впервые выдали грант в форме субсидий за счет бюджета на содействие всестороннему развитию детей и молодежи в рамках государственной программы "Устойчивое общественное развитие Ленинградской области". Мы проводим совместные мероприятия, опыт работы у нас уже неплохой", - сообщил Дрозденко.
Особое внимание глава региона рекомендовал обратить на ребят "из категории риска" и вовлекать их в "Движение первых".
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоВсеволожский район
 
 
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