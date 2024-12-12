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Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 12.12.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:20 12.12.2024 (обновлено: 10:39 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/demeshin-1988752897.html
Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре
Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 12.12.2024
Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) создан в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:20
2024-12-12T10:39
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) создан в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. "Отправляться на Холдоми и озеро Амут с железнодорожного вокзала в Комсомольске-на-Амуре стало гораздо удобнее, чем раньше! Здесь в сотрудничестве с Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) создан транспортно-пересадочный узел", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил также, что на ж/д вокзале открыта автокасса, сделан отдельный выход к трём новым остановочным павильонам. Для автобусов обустроена разворотная площадка. Перед отправлением автобусов пассажиров будут оповещать по громкой связи. Открытие современного транспортного узла в городе станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона, отметил Демешин. "ТПУ позволит значительно сократить время в пути – пересесть на автобус можно прямо на вокзале. Общественный транспорт будет отправляться по 26 пригородным и междугородным направлениям", - рассказал глава региона. ДВЖД информирует, что это первый ТПУ в Хабаровском крае. Как сообщил на церемонии открытия начальник дороги Евгений Вейде, в текущем году пополнены поезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре 34 новыми вагонами, идет обновление вокзальных комплексов в Ванино и Новом Ургале. На вокзале Комсомольска-на-Амуре летом уже обновлена прилегающая территория: обустроен ландшафт, проложены пешеходные дорожки и аллея, смонтировано наружное освещение. Новый сквер украшен топиарными фигурами "Медведь", "Сердце города" и "Яблоко". Для маломобильных граждан оборудованы специальные удобные заезды и выезды с территории. Соглашение о строительстве ТПУ в Комсомольске-на-Амуре было подписано в 2023 году на VIII Восточном экономическом форуме.
https://ria.ru/20241211/amur-1988572910.html
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комсомольск-на-амуре
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре

Губернатор Демешин: транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяТранспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре
Транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Транспортно-пересадочный узел создан в Комсомольске-на-Амуре
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ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) создан в Комсомольске-на-Амуре, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Отправляться на Холдоми и озеро Амут с железнодорожного вокзала в Комсомольске-на-Амуре стало гораздо удобнее, чем раньше! Здесь в сотрудничестве с Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) создан транспортно-пересадочный узел", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил также, что на ж/д вокзале открыта автокасса, сделан отдельный выход к трём новым остановочным павильонам. Для автобусов обустроена разворотная площадка. Перед отправлением автобусов пассажиров будут оповещать по громкой связи. Открытие современного транспортного узла в городе станет ключевым звеном в развитии инфраструктуры и повышении качества транспортных услуг для жителей всего региона, отметил Демешин.
"ТПУ позволит значительно сократить время в пути – пересесть на автобус можно прямо на вокзале. Общественный транспорт будет отправляться по 26 пригородным и междугородным направлениям", - рассказал глава региона.
ДВЖД информирует, что это первый ТПУ в Хабаровском крае. Как сообщил на церемонии открытия начальник дороги Евгений Вейде, в текущем году пополнены поезда между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре 34 новыми вагонами, идет обновление вокзальных комплексов в Ванино и Новом Ургале. На вокзале Комсомольска-на-Амуре летом уже обновлена прилегающая территория: обустроен ландшафт, проложены пешеходные дорожки и аллея, смонтировано наружное освещение. Новый сквер украшен топиарными фигурами "Медведь", "Сердце города" и "Яблоко". Для маломобильных граждан оборудованы специальные удобные заезды и выезды с территории.
Соглашение о строительстве ТПУ в Комсомольске-на-Амуре было подписано в 2023 году на VIII Восточном экономическом форуме.
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