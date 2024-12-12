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Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
18:58 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ded-moroz-1988895415.html
Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках
Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках - РИА Новости, 12.12.2024
Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках
В этом сезоне посетителей подмосковных парков с 14 декабря ждут 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза, отправить письмо можно будет до 25 декабря, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:58
2024-12-12T18:58
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В этом сезоне посетителей подмосковных парков с 14 декабря ждут 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза, отправить письмо можно будет до 25 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. 14 декабря в парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к открытию резиденций Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут праздничные ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с Дедом Морозом. Так, в парке "Елочки" в Домодедово открытие резиденции начнется в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. После этого для посетителей откроются интерактивные точки "Юные помощники Деда Мороза", пройдут соревнования по метлоболу и состоится театрализованное представление "Путешествие в сказку". Парк "Раздолье" в Одинцовском округе приглашает гостей на фестиваль "По следам Деда Мороза" в 15:00. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Детский городок "Сказочный" в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль "Красногорск. Зима. Волшебство". В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят "Северное шоу" и заглянут на ярмарку мастеров. Сразу после этого пройдут торжественное открытие резиденции Деда Мороза.
https://ria.ru/20241212/fasad-1988892900.html
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московская область (подмосковье), дед мороз, снегурочка
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дед Мороз, Снегурочка
Резиденции Деда Мороза открываются в подмосковных парках

Почти 60 резиденций Деда Мороза откроются в подмосковных парках с 14 декабря

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дед Мороз . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В этом сезоне посетителей подмосковных парков с 14 декабря ждут 59 резиденций и 111 Почт Деда Мороза, отправить письмо можно будет до 25 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
14 декабря в парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к открытию резиденций Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут праздничные ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с Дедом Морозом.
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Так, в парке "Елочки" в Домодедово открытие резиденции начнется в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. После этого для посетителей откроются интерактивные точки "Юные помощники Деда Мороза", пройдут соревнования по метлоболу и состоится театрализованное представление "Путешествие в сказку".
Парк "Раздолье" в Одинцовском округе приглашает гостей на фестиваль "По следам Деда Мороза" в 15:00. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции Деда Мороза.
Детский городок "Сказочный" в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль "Красногорск. Зима. Волшебство". В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят "Северное шоу" и заглянут на ярмарку мастеров. Сразу после этого пройдут торжественное открытие резиденции Деда Мороза.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дед МорозСнегурочка
 
 
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