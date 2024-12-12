https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html

В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада

В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада - РИА Новости, 12.12.2024

В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада

Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:21

2024-12-12T11:21

2024-12-12T11:21

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошел во время прогулки. Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу. "Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Он находится в специальном помещении для задержанных лиц, работа с ним продолжается, пояснили в пресс-службе. Прокуратура региона уточняет, что инцидент произошел 11 декабря на территории детсада №348, надзорное ведомство проводит проверку. "Заместитель прокурора района Равиля Султанова выехала в образовательное учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время образовательный процесс осуществляется в штатном режиме. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20241211/detsad-1988571069.html

https://ria.ru/20241204/delo-1987427535.html

челябинск

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)