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В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада - РИА Новости, 12.12.2024
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11:21 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/chelyabinsk-1988765250.html
В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада
В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада - РИА Новости, 12.12.2024
В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада
Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:21
2024-12-12T11:21
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, инцидент произошел во время прогулки. Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу. "Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Он находится в специальном помещении для задержанных лиц, работа с ним продолжается, пояснили в пресс-службе. Прокуратура региона уточняет, что инцидент произошел 11 декабря на территории детсада №348, надзорное ведомство проводит проверку. "Заместитель прокурора района Равиля Султанова выехала в образовательное учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время образовательный процесс осуществляется в штатном режиме. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20241211/detsad-1988571069.html
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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада

В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада, его задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, инцидент произошел во время прогулки. Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу.
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"Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Он находится в специальном помещении для задержанных лиц, работа с ним продолжается, пояснили в пресс-службе.
Прокуратура региона уточняет, что инцидент произошел 11 декабря на территории детсада №348, надзорное ведомство проводит проверку.
"Заместитель прокурора района Равиля Султанова выехала в образовательное учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время образовательный процесс осуществляется в штатном режиме. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
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ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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