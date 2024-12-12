https://ria.ru/20241212/chay-1988884878.html

В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца

В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца - РИА Новости, 12.12.2024

В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца

В магазинах и супермаркетах на территории Московской области за октябрь-ноябрь текущего года было продано более 13,5 тонн чая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:10

2024-12-12T18:10

2024-12-12T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В магазинах и супермаркетах на территории Московской области за октябрь-ноябрь текущего года было продано более 13,5 тонн чая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Так, в октябре жители региона приобрели порядка 6,9 тонны чая, а в ноябре около 6,6 тонны. В период с января по октябрь подмосковные предприятия выпустили свыше 87,1% от общего объема зеленого и черного чая, произведенного в Центральном федеральном округе и 29,6% в масштабах страны. "На прилавках магазинов и супермаркетов представлен широкий выбор чая – классический зеленый и черный разных сортов, крупнолистовой, в пакетиках и пирамидках, из разных уголков страны и мира, а также от региональных производителей. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме, обладает тонизирующим действием", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241212/podmoskove-1988836646.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)