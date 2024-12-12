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В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца
В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца - РИА Новости, 12.12.2024
В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца
В магазинах и супермаркетах на территории Московской области за октябрь-ноябрь текущего года было продано более 13,5 тонн чая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:10
2024-12-12T18:10
2024-12-12T18:10
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В магазинах и супермаркетах на территории Московской области за октябрь-ноябрь текущего года было продано более 13,5 тонн чая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Так, в октябре жители региона приобрели порядка 6,9 тонны чая, а в ноябре около 6,6 тонны. В период с января по октябрь подмосковные предприятия выпустили свыше 87,1% от общего объема зеленого и черного чая, произведенного в Центральном федеральном округе и 29,6% в масштабах страны. "На прилавках магазинов и супермаркетов представлен широкий выбор чая – классический зеленый и черный разных сортов, крупнолистовой, в пакетиках и пирамидках, из разных уголков страны и мира, а также от региональных производителей. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме, обладает тонизирующим действием", - уточнили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье продали более 13,5 тонн чая за два месяца
Свыше 13,5 тонн чая продали в Подмосковье в октябре и ноябре 2024 года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В магазинах и супермаркетах на территории Московской области за октябрь-ноябрь текущего года было продано более 13,5 тонн чая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Так, в октябре жители региона приобрели порядка 6,9 тонны чая, а в ноябре около 6,6 тонны.
В период с января по октябрь подмосковные предприятия выпустили свыше 87,1% от общего объема зеленого и черного чая, произведенного в Центральном федеральном округе и 29,6% в масштабах страны.
"На прилавках магазинов и супермаркетов представлен широкий выбор чая – классический зеленый и черный разных сортов, крупнолистовой, в пакетиках и пирамидках, из разных уголков страны и мира, а также от региональных производителей. Напиток содержит аминокислоты, которые стабилизируют обменные процессы в организме, обладает тонизирующим действием", - уточнили в пресс-службе.