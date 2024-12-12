https://ria.ru/20241212/cashback-1988823432.html

"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь

"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь - РИА Новости, 12.12.2024

"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь

Сервис лояльности "Апельсин" и оператор билайн запустили акцию, в рамках которой можно списать кешбэк на сотовую связь, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:08

2024-12-12T16:08

2024-12-12T16:08

москва

вымпелком

пятерочка (сеть магазинов)

технологии

билайн

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Сервис лояльности "Апельсин" и оператор билайн запустили акцию, в рамках которой можно списать кешбэк на сотовую связь, сообщает пресс-служба сервиса.Существенная статья расходов россиян неизменно уходит на покупку продуктов питания. Треть, а то и половина бюджета привычно тратится на еду, а уже после россияне распределяют деньги на жилье, связь, ТВ, интернет и одежду. При этом есть немало способов сэкономить: следить за акциями в продуктовых магазинах, выбирать категории банковского кешбэка, сравнивать цены, делать оптовые закупки или воспользоваться сервисами лояльности.Пользователи сервиса лояльности "Апельсин", например, могут получить +20% к кешбэку за продукты в "Пятерочке" и "Перекрестке" в рамках новой акции с билайном. Для участия в ней достаточно стать клиентом билайна, а если вы им уже являетесь, то выпустить еще одну сим-карту оператора до 28 февраля 2025 года. Уровень кешбэка увеличится на год: 20% в первые 3 месяца и 2% в оставшиеся девять.Инструкция для участия:А если хотите еще больше кешбэка, у билайна есть много других заданий, которые позволяют сделать покупки еще выгоднее:Начислят кешбэк Апельсинками — валютой сервиса лояльности. Они падают на единый счет пользователей за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке", а также за определенные действия у партнеров сервиса. Сейчас с "Апельсином" можно получать до 100% кешбэка за продукты питания.Тратим Апельсинки на связьНакопленные Апельсинки можно потратить в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%.Как это сделать:Сроки проведения акции: 1.11.2024 по 28.02.2026Оператор билайн – ПАО "Вымпелком" (ОГРН: 1027700166636, адрес 127083, г.Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 14).Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid F7NfYUJCUneP4zznupUi

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, вымпелком, пятерочка (сеть магазинов), технологии, билайн