https://ria.ru/20241212/cashback-1988823432.html
"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь
"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь - РИА Новости, 12.12.2024
"Апельсин" и билайн запустили списание кешбэка на сотовую связь
Сервис лояльности "Апельсин" и оператор билайн запустили акцию, в рамках которой можно списать кешбэк на сотовую связь, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:08
2024-12-12T16:08
2024-12-12T16:08
москва
вымпелком
пятерочка (сеть магазинов)
технологии
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
Сервис лояльности "Апельсин" и оператор билайн запустили акцию, в рамках которой можно списать кешбэк на сотовую связь, сообщает пресс-служба сервиса.Существенная статья расходов россиян неизменно уходит на покупку продуктов питания. Треть, а то и половина бюджета привычно тратится на еду, а уже после россияне распределяют деньги на жилье, связь, ТВ, интернет и одежду. При этом есть немало способов сэкономить: следить за акциями в продуктовых магазинах, выбирать категории банковского кешбэка, сравнивать цены, делать оптовые закупки или воспользоваться сервисами лояльности.Пользователи сервиса лояльности "Апельсин", например, могут получить +20% к кешбэку за продукты в "Пятерочке" и "Перекрестке" в рамках новой акции с билайном. Для участия в ней достаточно стать клиентом билайна, а если вы им уже являетесь, то выпустить еще одну сим-карту оператора до 28 февраля 2025 года. Уровень кешбэка увеличится на год: 20% в первые 3 месяца и 2% в оставшиеся девять.Инструкция для участия:А если хотите еще больше кешбэка, у билайна есть много других заданий, которые позволяют сделать покупки еще выгоднее:Начислят кешбэк Апельсинками — валютой сервиса лояльности. Они падают на единый счет пользователей за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке", а также за определенные действия у партнеров сервиса. Сейчас с "Апельсином" можно получать до 100% кешбэка за продукты питания.Тратим Апельсинки на связьНакопленные Апельсинки можно потратить в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%.Как это сделать:Сроки проведения акции: 1.11.2024 по 28.02.2026Оператор билайн – ПАО "Вымпелком" (ОГРН: 1027700166636, адрес 127083, г.Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 14).Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid F7NfYUJCUneP4zznupUi
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вымпелком, пятерочка (сеть магазинов), технологии, билайн
Москва, ВымпелКом, Пятерочка (сеть магазинов), Технологии, Билайн
Сервис лояльности "Апельсин" и оператор билайн запустили акцию, в рамках которой можно списать кешбэк на сотовую связь, сообщает пресс-служба сервиса.
Существенная статья расходов россиян неизменно уходит на покупку продуктов питания. Треть, а то и половина бюджета привычно тратится на еду, а уже после россияне распределяют деньги на жилье, связь, ТВ, интернет и одежду. При этом есть немало способов сэкономить: следить за акциями в продуктовых магазинах, выбирать категории банковского кешбэка, сравнивать цены, делать оптовые закупки или воспользоваться сервисами лояльности.
Пользователи сервиса лояльности "Апельсин", например, могут получить +20% к кешбэку за продукты в "Пятерочке" и "Перекрестке" в рамках новой акции с билайном. Для участия в ней достаточно стать клиентом билайна, а если вы им уже являетесь, то выпустить еще одну сим-карту оператора до 28 февраля 2025 года. Уровень кешбэка увеличится на год: 20% в первые 3 месяца и 2% в оставшиеся девять.
- После авторизации на сайте "Апельсина" выберите способ повышения кешбэка — оформить новую сим-карту или перейти в билайн со своим номером.
- Перейдите на сайт билайна по одной из кнопок.
- Оформите заказ на выпуск новой сим-карты или перенос номера в билайн.
- При оформлении заказа обязательно укажите номер телефона, с которым зарегистрированы в "Апельсине" в поле "Как с вами связаться".
- Активируйте сим-карту, а уровень кешбэка повысится автоматически в течение 72 часов.
- Пользуйтесь сим-картой и оплачивайте связь, чтобы сохранить уровень кешбэка.
А если хотите еще больше кешбэка, у билайна есть много других заданий, которые позволяют сделать покупки еще выгоднее:
- +2% — за подключение подписки билайн тв.
- +2% — за подключение подписки Книги билайн.
- +2% — за подключение подписки Облако билайн.
- +4% — за игры в билайне.
Начислят кешбэк Апельсинками — валютой сервиса лояльности. Они падают на единый счет пользователей за каждую покупку в "Пятерочке" и "Перекрестке", а также за определенные действия у партнеров сервиса. Сейчас с "Апельсином" можно получать до 100% кешбэка за продукты питания.
Тратим Апельсинки на связь
Накопленные Апельсинки можно потратить в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%.
- Войдите в мобильное приложение билайн и нажмите "Пополнить" на главном экране.
- Обменяйте Апельсинки на рубли — нажмите на переключатель "Потратить Апельсинки" и кнопку "К оплате".
- Рубли появятся на вашем счете, а еще придет СМС о пополнении баланса.
- С подробностями акции "Апельсина" и билайна можно ознакомиться по ссылке.
Сроки проведения акции: 1.11.2024 по 28.02.2026
Оператор билайн – ПАО "Вымпелком" (ОГРН: 1027700166636, адрес 127083, г.Москва, ул. 8 марта, д.10, стр. 14).
Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid F7NfYUJCUneP4zznupUi