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Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны - РИА Новости, 12.12.2024
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01:02 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/braziliya-1988716330.html
Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны
Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны - РИА Новости, 12.12.2024
Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны
Федеральная полиция Бразилии сообщила, что расследует преступную схему вывоза из страны тонны золота, добытого нелегально на землях коренных народов - в среду в РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:02
2024-12-12T01:02
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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии сообщила, что расследует преступную схему вывоза из страны тонны золота, добытого нелегально на землях коренных народов - в среду в рамках этой операции проходят 19 обысков в шести штатах, выданы девять ордеров на арест. "Утром в среду федеральная полиция начала операцию "Флайголд II" с целью борьбы с преступными организациями, специализирующимися на незаконной транспортировке золота, добытого на землях коренных народов, включая Земли коренных народов Мундуруку, в другие штаты и за границу. В штатах Пара, Рорайма, Амапа, Сан-Паулу, Парана и Гояс исполняются 19 ордеров на обыск и девять ордеров на арест", - говорится в сообщении на сайте федеральной полиции Бразилии. Расследование, которое шло около года, установило, что около одной тонны золота было перевезено незаконно членами местной преступной организации, объем этой контрабанды, распределенный между участниками, подставными лицами и компаниями, составил около 166 миллионов долларов США. Преступники вербовали преимущественно иностранцев для перевозки багажа с золотом на коммерческих рейсах. В ходе обысков полиция изъяла наличные, ценности, оружие и люксовые автомобили общей стоимостью около 103 миллионов долларов США.
https://ria.ru/20240514/zoloto-1945895137.html
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Полиция Бразилии расследует вывоз тонны нелегального золота из страны

Полиция Бразилии расследует контрабанду золота на землях коренных народов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии сообщила, что расследует преступную схему вывоза из страны тонны золота, добытого нелегально на землях коренных народов - в среду в рамках этой операции проходят 19 обысков в шести штатах, выданы девять ордеров на арест.
"Утром в среду федеральная полиция начала операцию "Флайголд II" с целью борьбы с преступными организациями, специализирующимися на незаконной транспортировке золота, добытого на землях коренных народов, включая Земли коренных народов Мундуруку, в другие штаты и за границу. В штатах Пара, Рорайма, Амапа, Сан-Паулу, Парана и Гояс исполняются 19 ордеров на обыск и девять ордеров на арест", - говорится в сообщении на сайте федеральной полиции Бразилии.
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СМИ: иностранцы пытались незаконно ввезти в Турцию 73 килограмма золота
14 мая, 15:21
Расследование, которое шло около года, установило, что около одной тонны золота было перевезено незаконно членами местной преступной организации, объем этой контрабанды, распределенный между участниками, подставными лицами и компаниями, составил около 166 миллионов долларов США. Преступники вербовали преимущественно иностранцев для перевозки багажа с золотом на коммерческих рейсах.
В ходе обысков полиция изъяла наличные, ценности, оружие и люксовые автомобили общей стоимостью около 103 миллионов долларов США.
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