https://ria.ru/20241212/bogdanov-1988913948.html

Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024

Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:32

2024-12-12T20:32

2024-12-12T20:58

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михаил богданов

обострение ситуации в сирии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю, что в целом согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГ* (запрещена в РФ) не закончена, она требует коллективных усилий. В этой связи наше присутствие играло важную роль в контексте противодействия международному терроризму", - сказал он журналистам."Базы продолжают находиться на сирийской территории", - сказал Богданов.На вопрос, рассчитывает ли Россия, что они там и останутся, он ответил утвердительно: "Наверное, пока других решений не принималось".* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

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россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)