https://ria.ru/20241212/bogdanov-1988913948.html
Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии - РИА Новости, 12.12.2024
Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:32
2024-12-12T20:32
2024-12-12T20:58
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михаил богданов
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ее военные базы в Сирии сохранятся, они играют важную роль в борьбе с терроризмом, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю, что в целом согласны с тем, что борьба с терроризмом и остатками ИГ* (запрещена в РФ) не закончена, она требует коллективных усилий. В этой связи наше присутствие играло важную роль в контексте противодействия международному терроризму", - сказал он журналистам."Базы продолжают находиться на сирийской территории", - сказал Богданов.На вопрос, рассчитывает ли Россия, что они там и останутся, он ответил утвердительно: "Наверное, пока других решений не принималось".* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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россия, сирия, михаил богданов, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сирия, Михаил Богданов, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
Богданов выразил надежду на сохранение военных баз в Сирии для борьбы с ИГ