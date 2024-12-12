https://ria.ru/20241212/blinovskaya-1988755116.html
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности - РИА Новости, 12.12.2024
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности
Основательница "марафона желаний" Елена Блиновская обжаловала в Верховном суде России решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:36
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2024-12-12T10:36
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Основательница "марафона желаний" Елена Блиновская обжаловала в Верховном суде России решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов, пени и штрафа, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов. "Кассационную жалобу подали", - сказал он. По словам юриста, в ней они просят вернуть дело на пересмотр в Арбитражный суд Москвы, чтобы там вновь попытаться снизить сумму требований налоговиков. Ранее решение налоговой, доначислившей Блиновской налоги и пени, признали законным суды трех инстанций. Согласно материалам дела, налоговая проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но Арбитражный суд Москвы в апреле и апелляционный суд в июне ее претензии отклонили. Уголовное дело Блиновской, которую обвиняют не только в уклонении от уплаты налогов, но также в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей, рассматривает Савеловский райсуд. Кроме того, Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом.
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986243587.html
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Шоубиз, Москва, Россия, Елена Блиновская, Происшествия
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности
Блиновская обжаловала решение о привлечении к налоговой ответственности в ВС РФ
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Основательница "марафона желаний" Елена Блиновская обжаловала в Верховном суде России решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение и начислении ей более 1 миллиарда рублей налогов, пени и штрафа, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов.
"Кассационную жалобу подали", - сказал он.
По словам юриста, в ней они просят вернуть дело на пересмотр в Арбитражный суд Москвы
, чтобы там вновь попытаться снизить сумму требований налоговиков.
Ранее решение налоговой, доначислившей Блиновской
налоги и пени, признали законным суды трех инстанций.
Согласно материалам дела, налоговая проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще на почти 227 миллионов. В итоге сумма претензий составила 1 миллиард 135 миллионов рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но Арбитражный суд Москвы в апреле и апелляционный суд в июне ее претензии отклонили.
Уголовное дело Блиновской, которую обвиняют не только в уклонении от уплаты налогов, но также в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей, рассматривает Савеловский райсуд. Кроме того, Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом.