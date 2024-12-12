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Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Конституции
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Конституции
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня Конституции, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:10
2024-12-12T11:10
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня Конституции, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На рекламных билбордах и афишных стендах разместили 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в четверг на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской улице", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что праздничное панно и российские флаги украсили здание Госдумы РФ, триколоры установлены на фасаде Совета Федерации. "Дополнительно для украшения столицы ко Дню Конституции ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что вечером 12 декабря архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Конституции
Бирюков: праздничные плакаты украсили Москву ко Дню Конституции - Бирюков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня Конституции, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На рекламных билбордах и афишных стендах разместили 350 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в четверг на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской улице", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что праздничное панно и российские флаги украсили здание Госдумы РФ, триколоры установлены на фасаде Совета Федерации.
"Дополнительно для украшения столицы ко Дню Конституции ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что вечером 12 декабря архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.