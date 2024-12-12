Британия подпишет с Евросоюзом новое соглашение о безопасности, пишут СМИ
FT: премьер Британии Стармер в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности, сообщила в четверг газета Financial Times.
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"Ожидается, что в начале нового года Стармер подпишет новое соглашение о партнерстве в области безопасности с ЕС", - говорится в статье.
Премьер Британии примет в четверг в Лондоне нового председателя Европейского совета Антониу Кошту, который официально пригласит Стармера на встречу в феврале, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обороны, сообщает газета. По словам неназванного британского чиновника, премьер намерен принять приглашение.
Политики также обсудят даты проведения саммита ЕС-Британия, запланированного на первую половину 2025 года, сказано в статье.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.