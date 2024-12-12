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Британия подпишет с Евросоюзом новое соглашение о безопасности, пишут СМИ

Британия подпишет с Евросоюзом новое соглашение о безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024

Британия подпишет с Евросоюзом новое соглашение о безопасности, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности, сообщила в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:21

2024-12-12T12:21

2024-12-12T12:21

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности, сообщила в четверг газета Financial Times. Ранее газета сообщила, что Стармера пригласят на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза 3 февраля 2025 года для обсуждения вопросов безопасности. Отмечалось, что он станет первым британским премьером, который посетит подобное мероприятие после выхода страны из ЕС. "Ожидается, что в начале нового года Стармер подпишет новое соглашение о партнерстве в области безопасности с ЕС", - говорится в статье. Премьер Британии примет в четверг в Лондоне нового председателя Европейского совета Антониу Кошту, который официально пригласит Стармера на встречу в феврале, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обороны, сообщает газета. По словам неназванного британского чиновника, премьер намерен принять приглашение. Политики также обсудят даты проведения саммита ЕС-Британия, запланированного на первую половину 2025 года, сказано в статье. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html

https://ria.ru/20241128/evrosoyuz-1986236575.html

https://ria.ru/20241203/starmer-1986993623.html

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