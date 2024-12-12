https://ria.ru/20241212/belorussija-1988857951.html

Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ

Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ - РИА Новости, 12.12.2024

Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ

Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2025 год должен стать действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ, заявил в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:29

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

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москва

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2025 год должен стать действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Благодаря слаженной совместной работе депутатского корпуса, постоянного комитета и контрольных органов уменьшается профицит Союзного бюджета и, по оценке специалистов-финансистов, в ходе исполнения бюджета в 2025 году профицит будет полностью распределен. Все это в совокупности создает хорошие предпосылки, чтобы бюджет Союзного государства на следующий год стал действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ", - сказал Сергеенко на очередной сессии парламентского собрания Союзного государства в четверг в Москве. Он отметил положительную динамику роста доходной части бюджета за счет увеличения взноса государств в последние годы. "Меняется структура бюджетных расходов в сторону увеличения финансирования мероприятий Союзного государства. В прошлом году – 37 мероприятий финансировалось, в текущем – 41", - подчеркнул Сергеенко.

https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html

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белоруссия

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