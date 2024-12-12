Рейтинг@Mail.ru
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:29 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/belorussija-1988857951.html
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ - РИА Новости, 12.12.2024
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ
Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2025 год должен стать действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ, заявил в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:29
2024-12-12T16:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953386510_0:43:1907:1116_1920x0_80_0_0_85301d6ccc800c76ee313d7a387a1c46.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2025 год должен стать действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко. "Благодаря слаженной совместной работе депутатского корпуса, постоянного комитета и контрольных органов уменьшается профицит Союзного бюджета и, по оценке специалистов-финансистов, в ходе исполнения бюджета в 2025 году профицит будет полностью распределен. Все это в совокупности создает хорошие предпосылки, чтобы бюджет Союзного государства на следующий год стал действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ", - сказал Сергеенко на очередной сессии парламентского собрания Союзного государства в четверг в Москве. Он отметил положительную динамику роста доходной части бюджета за счет увеличения взноса государств в последние годы. "Меняется структура бюджетных расходов в сторону увеличения финансирования мероприятий Союзного государства. В прошлом году – 37 мероприятий финансировалось, в текущем – 41", - подчеркнул Сергеенко.
https://ria.ru/20240602/volodin-1950049774.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953386510_175:0:1880:1279_1920x0_80_0_0_733f4726207a0c44209ac568b60d2d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва
Сергеенко: бюджет СГ должен стать инструментом для реализации программ

Сергеенко: бюджет СГ на 2025 должен стать инструментом для реализации программ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИгорь Сергеенко
Игорь Сергеенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Игорь Сергеенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2025 год должен стать действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ, заявил в четверг председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко.
«
"Благодаря слаженной совместной работе депутатского корпуса, постоянного комитета и контрольных органов уменьшается профицит Союзного бюджета и, по оценке специалистов-финансистов, в ходе исполнения бюджета в 2025 году профицит будет полностью распределен. Все это в совокупности создает хорошие предпосылки, чтобы бюджет Союзного государства на следующий год стал действенным инструментом для реализации востребованных проектов и программ", - сказал Сергеенко на очередной сессии парламентского собрания Союзного государства в четверг в Москве.
Он отметил положительную динамику роста доходной части бюджета за счет увеличения взноса государств в последние годы. "Меняется структура бюджетных расходов в сторону увеличения финансирования мероприятий Союзного государства. В прошлом году – 37 мероприятий финансировалось, в текущем – 41", - подчеркнул Сергеенко.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Володин и Сергеенко обсудили парламентский контроль за развитием СГ
2 июня, 20:17
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала