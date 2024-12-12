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Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром - РИА Новости, 12.12.2024
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром
Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:04
2024-12-12T23:04
2024-12-12T23:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно станет новым культурным центром города, сообщил губернатор Александр Беглов. Архитектурный комплекс Конюшенного ведомства занимает квартал в центре Петербурга, ограниченный Конюшенной площадью, Конюшенным переулком, набережными реки Мойки и канала Грибоедова. Памятник архитектуры в настоящее время находится в аварийном состоянии. "Есть договор с инвестором. Памятник включен в программу "рубль за метр"… Уже идут исследовательские работы, на основании которых готовится развернутый проект реконструкции", - сказал Беглов в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". Он отметил, что проект остановился на два года из-за судебных разбирательств. Сейчас все суды городом выиграны. "Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Я уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города. Это принципиально", - сказал Беглов. Также он рассказал, что в Северной столице реализуется масштабный проект реставрации фасадов исторических жилых домов. В программу вошли 255 адресов. Она была разработана в ответ на обращения жителей города, которые жаловались на некачественный капитальный ремонт домов в центре города, от которого страдали исторические фасады и интерьеры. Тогда городским правительством было принято решение, что при ремонте каждого такого дома должна проводиться тщательная и бережная реставрация. По такому же принципу приводятся в порядок фасады и крыши на Невском проспекте по 85 адресам. Это больше половины зданий главного городского проспекта. Все работы идут под строгим контролем КГИОП.
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кгиоп, александр беглов, санкт-петербург, россия
Ленинградская область , КГИОП, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно станет новым культурным центром города, сообщил губернатор Александр Беглов.
Архитектурный комплекс Конюшенного ведомства занимает квартал в центре Петербурга, ограниченный Конюшенной площадью, Конюшенным переулком, набережными реки Мойки и канала Грибоедова. Памятник архитектуры в настоящее время находится в аварийном состоянии.
"Есть договор с инвестором. Памятник включен в программу "рубль за метр"… Уже идут исследовательские работы, на основании которых готовится развернутый проект реконструкции", - сказал Беглов в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург".
Он отметил, что проект остановился на два года из-за судебных разбирательств. Сейчас все суды городом выиграны.
"Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Я уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города. Это принципиально", - сказал Беглов.
Также он рассказал, что в Северной столице реализуется масштабный проект реставрации фасадов исторических жилых домов. В программу вошли 255 адресов. Она была разработана в ответ на обращения жителей города, которые жаловались на некачественный капитальный ремонт домов в центре города, от которого страдали исторические фасады и интерьеры. Тогда городским правительством было принято решение, что при ремонте каждого такого дома должна проводиться тщательная и бережная реставрация.
По такому же принципу приводятся в порядок фасады и крыши на Невском проспекте по 85 адресам. Это больше половины зданий главного городского проспекта. Все работы идут под строгим контролем КГИОП.