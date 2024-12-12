Рейтинг@Mail.ru
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
23:04 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/beglov-1988928654.html
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром - РИА Новости, 12.12.2024
Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром
Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:04
2024-12-12T23:04
ленинградская область
кгиоп
александр беглов
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951435984_0:243:3092:1982_1920x0_80_0_0_8ac78b553ad71e650c450f4fbac0884e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно станет новым культурным центром города, сообщил губернатор Александр Беглов. Архитектурный комплекс Конюшенного ведомства занимает квартал в центре Петербурга, ограниченный Конюшенной площадью, Конюшенным переулком, набережными реки Мойки и канала Грибоедова. Памятник архитектуры в настоящее время находится в аварийном состоянии. "Есть договор с инвестором. Памятник включен в программу "рубль за метр"… Уже идут исследовательские работы, на основании которых готовится развернутый проект реконструкции", - сказал Беглов в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". Он отметил, что проект остановился на два года из-за судебных разбирательств. Сейчас все суды городом выиграны. "Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Я уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города. Это принципиально", - сказал Беглов. Также он рассказал, что в Северной столице реализуется масштабный проект реставрации фасадов исторических жилых домов. В программу вошли 255 адресов. Она была разработана в ответ на обращения жителей города, которые жаловались на некачественный капитальный ремонт домов в центре города, от которого страдали исторические фасады и интерьеры. Тогда городским правительством было принято решение, что при ремонте каждого такого дома должна проводиться тщательная и бережная реставрация. По такому же принципу приводятся в порядок фасады и крыши на Невском проспекте по 85 адресам. Это больше половины зданий главного городского проспекта. Все работы идут под строгим контролем КГИОП.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951435984_363:0:3092:2047_1920x0_80_0_0_d60a75ac7a54c64ab85651928b0f19b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кгиоп, александр беглов, санкт-петербург, россия
Ленинградская область , КГИОП, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия

Беглов: Конюшенное ведомство после реставрации станет культурным центром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге планируется отреставрировать и создать в нем общественное пространство с музеем и выставочными залами, оно станет новым культурным центром города, сообщил губернатор Александр Беглов.
Архитектурный комплекс Конюшенного ведомства занимает квартал в центре Петербурга, ограниченный Конюшенной площадью, Конюшенным переулком, набережными реки Мойки и канала Грибоедова. Памятник архитектуры в настоящее время находится в аварийном состоянии.
"Есть договор с инвестором. Памятник включен в программу "рубль за метр"… Уже идут исследовательские работы, на основании которых готовится развернутый проект реконструкции", - сказал Беглов в ходе "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург".
Он отметил, что проект остановился на два года из-за судебных разбирательств. Сейчас все суды городом выиграны.
"Создадим там общественное пространство с музеем и выставочными залами. Я уверен, что Конюшенное ведомство станет новым культурным центром нашего города. Это принципиально", - сказал Беглов.
Также он рассказал, что в Северной столице реализуется масштабный проект реставрации фасадов исторических жилых домов. В программу вошли 255 адресов. Она была разработана в ответ на обращения жителей города, которые жаловались на некачественный капитальный ремонт домов в центре города, от которого страдали исторические фасады и интерьеры. Тогда городским правительством было принято решение, что при ремонте каждого такого дома должна проводиться тщательная и бережная реставрация.
По такому же принципу приводятся в порядок фасады и крыши на Невском проспекте по 85 адресам. Это больше половины зданий главного городского проспекта. Все работы идут под строгим контролем КГИОП.
 
Ленинградская областьКГИОПАлександр БегловСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала