https://ria.ru/20241212/bayden-1988922905.html

Байден одобрил новый пакет помощи Украине

Байден одобрил новый пакет помощи Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Байден одобрил новый пакет помощи Украине

США выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и бронетехнику, заявил РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:52

2024-12-12T21:52

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и бронетехнику, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Сегодня президент (США Джо Байден - ред.) одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины, который предоставит им дополнительную защиту воздуха, артиллерию, дроны и бронированную технику", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Кирби, это будет уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241212/oruzhie-1988883871.html

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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, джо байден, сергей лавров, нато