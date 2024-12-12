Рейтинг@Mail.ru
Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/banknoty-1988919397.html
Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули
Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули - РИА Новости, 12.12.2024
Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули
ЦБ РФ сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:14
2024-12-12T21:14
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903306304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8f07d44b59233980c761a9f26a1da6d.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ЦБ РФ сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, осенью 2023 года была представлена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. В четверг завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей, и Банк России сообщил, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года. "В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Как мы ранее говорили, планируем выпустить их до 2028 года", - говорится в сообщении ЦБ. Ранее в четверг Банк России сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
https://ria.ru/20241212/reshenie-1988766529.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903306304_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_e43af96c11edbe2c9faebcb82dd48bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), общество
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
Сроки выпуска обновленных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей сдвинули

ЦБ планирует выпустить обновленные банкноты в 10, 50 и 500 рублей до 2028 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМакет обновленной банкноты номиналом 5000 рублей с изображением памятника "Сказ об Урале"
Макет обновленной банкноты номиналом 5000 рублей с изображением памятника Сказ об Урале - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Макет обновленной банкноты номиналом 5000 рублей с изображением памятника "Сказ об Урале". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ЦБ РФ сдвинул сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей, планирует выпустить их до 2028 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, осенью 2023 года была представлена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. В четверг завершилось онлайн-голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей, и Банк России сообщил, что новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу 2025 года.
"В связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделали более открытой процедуру выбора символов, сроки выпуска в обращение модернизированных банкнот оставшихся номиналов (10, 50 и 500 рублей) сдвигаются. Как мы ранее говорили, планируем выпустить их до 2028 года", - говорится в сообщении ЦБ.
Ранее в четверг Банк России сообщал, что сохраняет планы модернизировать банкноты 10, 50 и 500 рублей, выбор символов для них будет сделан в том числе с учетом народного голосования.
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В РПЦ объяснили, чем опасно решение ЦБ о банкнотах
Вчера, 11:28
 
ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала