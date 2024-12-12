https://ria.ru/20241212/banknota-1988778470.html
Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей
Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей - РИА Новости, 12.12.2024
Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей
Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого канала". РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:09
2024-12-12T12:09
2024-12-12T12:24
эльвира набиуллина
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого канала"."Создание банкноты - это кропотливый, сложный процесс. Сначала - концептуальный дизайн, потом - эскизный проект, затем - подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе - в национальном центре "Россия", - сказала она.Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльвира набиуллина, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Эльвира Набиуллина, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о выпуске новой банкноты в тысячу рублей
Набиуллина заявила, что новую банкноту в тысячу рублей выпустят к концу 2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Новая банкнота в 1000 рублей будет представлена ближе к концу следующего года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в эфире "Первого
канала".
"Создание банкноты - это кропотливый, сложный процесс. Сначала - концептуальный дизайн, потом - эскизный проект, затем - подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража. Обычно на все это уходит около года, так что мы рассчитываем представить обновленную банкноту ближе к концу 2025 года. Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе - в национальном центре "Россия", - сказала она.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году - с Никольской башней Нижегородского Кремля.