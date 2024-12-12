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Самарские власти инициировали возврат региону газовых активов Аветисяна

Самарские власти инициировали возврат региону газовых активов Аветисяна - РИА Новости, 12.12.2024

Самарские власти инициировали возврат региону газовых активов Аветисяна

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного штаба по газификации инициировал возврат региону и муниципалитетам газораспределительных РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:42

2024-12-12T22:42

2024-12-12T22:42

самарская область

вячеслав федорищев

россия

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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного штаба по газификации инициировал возврат региону и муниципалитетам газораспределительных активов, связанных с предпринимателем Владимиром Аветисяном и его сыном, сообщило правительство Самарской области. "Мы инициируем полностью возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости. У всех этих решений есть обоснованные документы. В конце недели организую совещание и попрошу руководителей правоохранительного блока Самарской области оказать полное содействие", - сказал Федорищев. К работе по изъятию активов подключено региональное правительство, юристы, правоохранительные органы. Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать полное содействие правоохранительным органам в предоставлении всей необходимой информации. По словам Федорищева, критично важная для безопасности региона инфраструктура используется неэффективно. Губернатор уточнил, что речь идет о социальной догазификации, которая пока не выполнена, в этой сфере власти также видят факты хищения средств. Кроме того, наблюдается низкий уровень исполнения договоров технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, добавил он. "От моего имени завтра должно уйти письмо на имя вице-премьера Новака Александра Валентиновича, в адрес министра энергетики Российской Федерации с описанием проблематики, с которой мы здесь столкнулись, которую своими силами, судя по всему, не будем в состоянии решить, когда будет речь о переходном периоде. Поэтому здесь мы просим в правительстве собрать рабочую группу и совещание под председательством вице-премьера, чтобы решать нашу самарскую проблему", - сказал Федорищев.

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самарская область, вячеслав федорищев, россия