https://ria.ru/20241212/argentina-1988726285.html

"Шоковая терапия": как Хавьер Милей экономику Аргентины до рецессии довел

"Шоковая терапия": как Хавьер Милей экономику Аргентины до рецессии довел - РИА Новости, 12.12.2024

"Шоковая терапия": как Хавьер Милей экономику Аргентины до рецессии довел

Президент Аргентины Хавьер Милей год назад начал "шоковую терапию" аргентинской экономики — произошла масштабная девальвация песо, в результате меры привели... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:24

2024-12-12T05:24

2024-12-12T11:37

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей год назад начал "шоковую терапию" аргентинской экономики — произошла масштабная девальвация песо, в результате меры привели половину населения за черту бедности, страну — в рецессию, а галопирующая инфляция и падающая национальная валюта все еще остаются в жизни аргентинцев. "Шоковая терапия" — это политика, направленная на либерализацию экономики, которая включает прекращение контроля над ценами, государственных субсидий, а также приватизацию государственных предприятий и ужесточение фискальной политики. В России такой набор мер проводился в начале 1990-х при переходе к капитализму. О "шоковой терапии" с аргентинской спецификой — в материале РИА Новости. Новая рецессия Одним из первых действий Милея на посту президента в декабре 2023 года стала девальвация песо, которая привела к инфляционному "шоку": темпы роста цен впервые с начала 1990-х годов превысили 200% в годовом выражении. Падение курса национальной валюты сразу же сказалось на промышленности — спад производства в конце прошлого года ускорился почти втрое. С тех пор, согласно данным аргентинской статслужбы, производство в стране продолжило падать: в октябре оно снижалось уже 17-й месяц подряд. Одновременно годовая инфляция в Аргентине остается трехзначной: каждый раз, когда в стране отменяли меры по контролю цен на различные товары и услуги, происходил их резкий скачок. Например, после отмены в декабре 2023 года контроля цен на базовые продукты питания месячная продуктовая инфляция сразу подскочила почти вдвое — до 29,7%, а цены на проезд в метро Буэнос-Айреса выросли в мае 2024 года сразу на 360% после соответствующего распоряжения. В результате в годовом выражении инфляция все еще выше уровней, которые были до прихода Милея к власти. Так, если в ноябре 2023 года она составляла 160,9%, то в октябре этого года — 193%. На этом фоне ВВП страны падает уже третий квартал подряд: за апрель-май он сократился на 1,7%. Это наиболее продолжительный период спада с коронавирусного 2020 года. При этом в "Большой двадцатке" Аргентина является одной из двух стран (вторая — Турция), переживающих рецессию. Экономическая активность в стране в третьем квартале изначально подавала "признаки жизни": она увеличилась в июле и августе в месячном выражении, однако в сентябре вновь перешла к снижению. При этом индекс экономической активности пока так и не оправился от реформ Милея — за весь первый год его правления показатель ни разу не превысил зафиксированный в ноябре прошлого года уровень в 145,5 пункта. Одним из немногих положительных результатов "шоковой терапии" Милея стало снижение месячной инфляции до 2,7% в октябре этого года с 12,8% в ноябре прошлого года. Однако несложно сдерживать месячную инфляцию на уровне двух процентов, если население больше не может тратить. Об этом — далее. Бедность и безработица В своей инаугурационной речи Милей предупреждал аргентинцев, что их ждут "тяжелые времена", но их необходимо пройти, чтобы провести все необходимые для роста экономики реформы. Новый президент заверил аргентинцев, что сокращения лягут на плечи государства, а не частного бизнеса. Первыми, действительно, пострадали госслужащие: их доля среди экономически активного населения сократилась с 4,1% в третьем квартале прошлого года до 3,4% во втором квартале этого года. Однако они стали не единственными, кто лишился работы: на 0,4 процентного пункта уменьшилась доля занятых в промышленном производстве и торговле, на 0,3 процентного пункта — в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и образовании. Всего же количество безработных в стране с сентября прошлого года по июнь этого года выросло на 274 тысячи человек и составило 1,088 миллиона. Это 7,6% от населения страны — максимум с третьего квартала 2021 года. Потеря работы и высокая инфляция привели к взрывному росту бедности в стране: по итогам первого полугодия за чертой бедности жило 52,9% аргентинцев, или чуть больше 24 миллионов человек. В конце 2023 года показатель составлял 41,7%, или немногим менее 19 миллионов. Стоит отметить, что это самый бурный рост числа малообеспеченных жителей с начала 2016 года (более ранних данных местная статслужба не публикует). До этого рекордными были темпы роста в первом полугодии 2020 года — тогда бедность выросла на 5,4 процентного пункта. В результате аргентинцы сокращают потребление, что также вносит свой вклад в падение ВВП страны. Спад начался еще в конце прошлого года — на 1,9% по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года. В первом и втором кварталах этого года он только усилился — до 6,7% и 9,8% соответственно. А что государство? Милей в день, когда стал президентом, заявил, что страна "не может влезать в долги, не может печатать деньги дальше". Однако с началом его реформ Аргентина вновь начала брать кредиты ускоренными темпами. С конца прошлого года ее госдолг вырос почти на 20%, или 71,6 миллиарда долларов. Теперь задолженность правительства составляет рекордные для страны 455 миллиардов долларов. В то же время объем прямых иностранных инвестиций в страну сократился: если за первое полугодие этого года он составил 8,6 миллиарда долларов, то за аналогичный период прошлого года — 10,1 миллиарда. Одна из причин сокращения инвестиций — продолжающееся обесценение аргентинского песо. После декабрьской девальвации национальная валюта Аргентины упала еще на 25% к доллару — в начале декабря за одного "американца" давали около 1015 песо "в опт" и 1045 песо "в розницу". Хотя слабеющий песо помог местным экспортерам нарастить свои доходы — сразу на 17%, до 66,2 миллиарда долларов, за январь-октябрь. А вот где Милею удалось достичь успехов, так это с балансировкой бюджета и увеличением резервов страны. С начала текущего года и по октябрь бюджет Аргентины ни разу не был дефицитным — последний раз такое получалось у местного правительства в далеком 2011 году. Это позволяет стране наращивать международные резервы, хотя пока они далеки от пиков 2019 года. По итогам ноября они составили уже 30,2 миллиарда долларов, увеличившись с момента прихода Милея на 40%. По приватизации государственного имущества — одного из столпов "шоковой терапии" — пока подвижек в Аргентине не было. В сентябре суд Буэнос-Айреса заблокировал попытку Милея приватизировать футбольные клубы. И пока усилия по продаже компании по строительству гидроэлектростанций Industria Metalurgicas Pescarmona не увенчались успехом из-за ее больших долгов. При этом 15 декабря должен истечь дедлайн для продажи этого актива: если этого сделано не будет, то в Аргентине произойдет первое крупное корпоративное банкротство при Милее.

https://ria.ru/20241211/argentina-1988535579.html

https://ria.ru/20241114/argentina-1983637521.html

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Дарья Буймова

аргентина, буэнос-айрес (город), турция, хавьер милей, в мире