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Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли - РИА Новости, 12.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:19 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/anokhin-1988920029.html
Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли
Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли - РИА Новости, 12.12.2024
Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли
Ключевым вопросом дальнейшего успешного развития любой отрасли являются кадры, заявил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:19
2024-12-12T21:19
смоленская область
смоленская область
смоленск
ярцевский район
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ключевым вопросом дальнейшего успешного развития любой отрасли являются кадры, заявил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале. "В 2025 году включимся в реализацию федпроекта "Кадры в АПК" и организуем 12 классов агробиотехнологий для подготовки будущих специалистов в шести школах в Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах. Направим на эти цели 125 миллионов рублей из федерального бюджета", – написал Анохин. Он отметил, что по многим другим показателям развития смоленского АПК в 2024 году информация появится позже, но сейчас уже можно точно сказать, что аграрии региона достигли хороших результатов. "Правительство области продолжит оказывать поддержку отрасли и дальше. Главное – не сбавлять темп!" – подчеркнул губернатора.
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смоленская область, смоленск, ярцевский район, россия
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Ярцевский район, Россия

Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ключевым вопросом дальнейшего успешного развития любой отрасли являются кадры, заявил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.
"В 2025 году включимся в реализацию федпроекта "Кадры в АПК" и организуем 12 классов агробиотехнологий для подготовки будущих специалистов в шести школах в Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах. Направим на эти цели 125 миллионов рублей из федерального бюджета", – написал Анохин.
Он отметил, что по многим другим показателям развития смоленского АПК в 2024 году информация появится позже, но сейчас уже можно точно сказать, что аграрии региона достигли хороших результатов.
"Правительство области продолжит оказывать поддержку отрасли и дальше. Главное – не сбавлять темп!" – подчеркнул губернатора.
 
Смоленская областьСмоленская областьСмоленскЯрцевский районРоссия
 
 
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