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Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли

Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли - РИА Новости, 12.12.2024

Анохин назвал кадры ключевым вопросом успешного развития любой отрасли

Ключевым вопросом дальнейшего успешного развития любой отрасли являются кадры, заявил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T21:19

2024-12-12T21:19

2024-12-12T21:19

смоленская область

смоленская область

смоленск

ярцевский район

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ключевым вопросом дальнейшего успешного развития любой отрасли являются кадры, заявил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале. "В 2025 году включимся в реализацию федпроекта "Кадры в АПК" и организуем 12 классов агробиотехнологий для подготовки будущих специалистов в шести школах в Дорогобужском, Починковском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском районах. Направим на эти цели 125 миллионов рублей из федерального бюджета", – написал Анохин. Он отметил, что по многим другим показателям развития смоленского АПК в 2024 году информация появится позже, но сейчас уже можно точно сказать, что аграрии региона достигли хороших результатов. "Правительство области продолжит оказывать поддержку отрасли и дальше. Главное – не сбавлять темп!" – подчеркнул губернатора.

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смоленская область, смоленск, ярцевский район, россия