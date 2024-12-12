Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:17 12.12.2024 (обновлено: 21:18 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/anokhin-1988919817.html
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики - РИА Новости, 12.12.2024
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики
В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:17
2024-12-12T21:18
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_174:57:1600:859_1920x0_80_0_0_a64607d632ae043b4de89e201d662d04.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Сегодня наша команда следует стратегическому ориентиру – мы двигаем вперед промышленность, машиностроение, малый и средний бизнес, инновационный сектор, но при этом уделяем самое серьезное внимание сельскому хозяйству. Вместе с аграриями подвели итоги работы смоленского АПК за 2024 год", – написал Анохин. По его словам, в области увеличены посевы рапса на 40%. Их площадь составила 26 тысяч гектаров, с которых произвели 36 тысяч тонн семян этой высокомаржинальной культуры. "Первое место в России со значительным отрывом от других регионов заняли по размеру посевной площади льна-долгунца – более шести тысяч гектаров. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Для дальнейшего развития льноводства при поддержке Минсельхоза России создали в области селекционно-семеноводческий центр. Еще одну аналогичную научную организацию планируем открыть вместе с белорусскими специалистами", – отменил губернатор. Он добавил, что для смоленских сельхозтоваропроизводителей доступен широкий портфель мер поддержки с общим объемом финансирования в 1,4 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Средства направлялись на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий. "В 2025 году сохраним такой же объем госфинансирования аграрного сектора. Также запустили работу агроагрегатора, который помогает фермерам в переработке и фасовке продукции и дальнейшем ее сбыте в торговых точках по всей области", – сообщил Анохин. Он также отметил, что в регионе активно развивается пищевая промышленность. По итогам минувших 11 месяцев производство в ней выросло на 5%. В этом году область вышла на первое место в ЦФО по объему производимых плодоовощных консервов, а также стала лидером по выпуску сухого цельного молока в России.
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392458_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_579d6c36064b24fbfc1bff7b297ea6f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики

Глава Смоленщины: регион взял курс на комплексное развитие экономики

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Сегодня наша команда следует стратегическому ориентиру – мы двигаем вперед промышленность, машиностроение, малый и средний бизнес, инновационный сектор, но при этом уделяем самое серьезное внимание сельскому хозяйству. Вместе с аграриями подвели итоги работы смоленского АПК за 2024 год", – написал Анохин.
По его словам, в области увеличены посевы рапса на 40%. Их площадь составила 26 тысяч гектаров, с которых произвели 36 тысяч тонн семян этой высокомаржинальной культуры.
"Первое место в России со значительным отрывом от других регионов заняли по размеру посевной площади льна-долгунца – более шести тысяч гектаров. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Для дальнейшего развития льноводства при поддержке Минсельхоза России создали в области селекционно-семеноводческий центр. Еще одну аналогичную научную организацию планируем открыть вместе с белорусскими специалистами", – отменил губернатор.
Он добавил, что для смоленских сельхозтоваропроизводителей доступен широкий портфель мер поддержки с общим объемом финансирования в 1,4 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Средства направлялись на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий.
"В 2025 году сохраним такой же объем госфинансирования аграрного сектора. Также запустили работу агроагрегатора, который помогает фермерам в переработке и фасовке продукции и дальнейшем ее сбыте в торговых точках по всей области", – сообщил Анохин.
Он также отметил, что в регионе активно развивается пищевая промышленность. По итогам минувших 11 месяцев производство в ней выросло на 5%. В этом году область вышла на первое место в ЦФО по объему производимых плодоовощных консервов, а также стала лидером по выпуску сухого цельного молока в России.
 
Смоленская областьРоссияСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала