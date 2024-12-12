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Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики - РИА Новости, 12.12.2024
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики
В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T21:17
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Сегодня наша команда следует стратегическому ориентиру – мы двигаем вперед промышленность, машиностроение, малый и средний бизнес, инновационный сектор, но при этом уделяем самое серьезное внимание сельскому хозяйству. Вместе с аграриями подвели итоги работы смоленского АПК за 2024 год", – написал Анохин. По его словам, в области увеличены посевы рапса на 40%. Их площадь составила 26 тысяч гектаров, с которых произвели 36 тысяч тонн семян этой высокомаржинальной культуры. "Первое место в России со значительным отрывом от других регионов заняли по размеру посевной площади льна-долгунца – более шести тысяч гектаров. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Для дальнейшего развития льноводства при поддержке Минсельхоза России создали в области селекционно-семеноводческий центр. Еще одну аналогичную научную организацию планируем открыть вместе с белорусскими специалистами", – отменил губернатор. Он добавил, что для смоленских сельхозтоваропроизводителей доступен широкий портфель мер поддержки с общим объемом финансирования в 1,4 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Средства направлялись на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий. "В 2025 году сохраним такой же объем госфинансирования аграрного сектора. Также запустили работу агроагрегатора, который помогает фермерам в переработке и фасовке продукции и дальнейшем ее сбыте в торговых точках по всей области", – сообщил Анохин. Он также отметил, что в регионе активно развивается пищевая промышленность. По итогам минувших 11 месяцев производство в ней выросло на 5%. В этом году область вышла на первое место в ЦФО по объему производимых плодоовощных консервов, а также стала лидером по выпуску сухого цельного молока в России.
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россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: Смоленская область взяла курс на комплексное развитие экономики
Глава Смоленщины: регион взял курс на комплексное развитие экономики
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Смоленской области взят курс на комплексное развитие экономики области, без упора на одну отрасль, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Сегодня наша команда следует стратегическому ориентиру – мы двигаем вперед промышленность, машиностроение, малый и средний бизнес, инновационный сектор, но при этом уделяем самое серьезное внимание сельскому хозяйству. Вместе с аграриями подвели итоги работы смоленского АПК за 2024 год", – написал Анохин.
По его словам, в области увеличены посевы рапса на 40%. Их площадь составила 26 тысяч гектаров, с которых произвели 36 тысяч тонн семян этой высокомаржинальной культуры.
"Первое место в России со значительным отрывом от других регионов заняли по размеру посевной площади льна-долгунца – более шести тысяч гектаров. Это на 44% больше, чем в прошлом году. Для дальнейшего развития льноводства при поддержке Минсельхоза России создали в области селекционно-семеноводческий центр. Еще одну аналогичную научную организацию планируем открыть вместе с белорусскими специалистами", – отменил губернатор.
Он добавил, что для смоленских сельхозтоваропроизводителей доступен широкий портфель мер поддержки с общим объемом финансирования в 1,4 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Средства направлялись на развитие растениеводства и животноводства, технологическую модернизацию предприятий.
"В 2025 году сохраним такой же объем госфинансирования аграрного сектора. Также запустили работу агроагрегатора, который помогает фермерам в переработке и фасовке продукции и дальнейшем ее сбыте в торговых точках по всей области", – сообщил Анохин.
Он также отметил, что в регионе активно развивается пищевая промышленность. По итогам минувших 11 месяцев производство в ней выросло на 5%. В этом году область вышла на первое место в ЦФО по объему производимых плодоовощных консервов, а также стала лидером по выпуску сухого цельного молока в России.