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Анохин: постепенно решаем проблему нехватки транспорта в Смоленщине - РИА Новости, 12.12.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:47 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/anokhin-1988916331.html
Анохин: постепенно решаем проблему нехватки транспорта в Смоленщине
Анохин: постепенно решаем проблему нехватки транспорта в Смоленщине - РИА Новости, 12.12.2024
Анохин: постепенно решаем проблему нехватки транспорта в Смоленщине
В десятку наиболее частых запросов смолян, озвучиваемых в ходе поездок по районам, входит нехватка транспорта на местных автобусных маршрутах; постепенно эта... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:47
2024-12-12T20:47
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В десятку наиболее частых запросов смолян, озвучиваемых в ходе поездок по районам, входит нехватка транспорта на местных автобусных маршрутах; постепенно эта проблема решается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Сегодня в муниципалитеты уехало 14 новых микроавтобусов отечественного производства, которые сократят время ожидания пассажиров на остановках. На закупку транспорта было направлено 60 миллионов рублей из средств областного бюджета", – написал глава региона. По его словам, машины поступят на местные автобусные маршруты в Велижский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Темкинский, Угранский, Холм-Жирковский и Шумячский районы. "Большая часть автобусов будет работать в сельской местности, чтобы расширить возможности жителей деревень и поселков по передвижению на общественном транспорте", – пояснил губернатор.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: постепенно решаем проблему нехватки транспорта в Смоленщине

Глава Смоленщины заявил, что муниципалитеты получили 14 новых микроавтобусов

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В десятку наиболее частых запросов смолян, озвучиваемых в ходе поездок по районам, входит нехватка транспорта на местных автобусных маршрутах; постепенно эта проблема решается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Сегодня в муниципалитеты уехало 14 новых микроавтобусов отечественного производства, которые сократят время ожидания пассажиров на остановках. На закупку транспорта было направлено 60 миллионов рублей из средств областного бюджета", – написал глава региона.
По его словам, машины поступят на местные автобусные маршруты в Велижский, Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Ершичский, Монастырщинский, Новодугинский, Починковский, Темкинский, Угранский, Холм-Жирковский и Шумячский районы.
"Большая часть автобусов будет работать в сельской местности, чтобы расширить возможности жителей деревень и поселков по передвижению на общественном транспорте", – пояснил губернатор.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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