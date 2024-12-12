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Союзные парламентарии приняли модельный акт о приграничном партнерстве в СГ - РИА Новости, 12.12.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/akt-1988856126.html
Союзные парламентарии приняли модельный акт о приграничном партнерстве в СГ
Союзные парламентарии приняли модельный акт о приграничном партнерстве в СГ - РИА Новости, 12.12.2024
Союзные парламентарии приняли модельный акт о приграничном партнерстве в СГ
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло модельный акт "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", который реализует комплексный... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:24
2024-12-12T16:24
парламентское собрание союза беларуси и россии
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союзное государство
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло модельный акт "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", который реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества. В Москве проходит заседание 67-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В ходе заседания парламентское собрание приняло рассматриваемый модельный законодательный акт, который будет направлен в Высший государственный совет Союзного государства, совет министров Союзного государства, совет республики и палату представителей Национального собрания Белоруссии, Совет Федерации и Государственную думу Федерального Собрания РФ, сказано в документе. Совету министров Союзного государства предложено организовать работу по подготовке изменений в нормативные правовые акты Белоруссии и России, направленные на реализацию модельного законодательного акта, отмечается в документе. Согласно документу, положительные отзывы на проект поступили от приграничных регионов: исполнительных комитетов Витебской, Гомельской, Могилёвской областей и администраций Брянской, Псковской и Смоленской областей. Проект модельного законодательного акта реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества, закрепляет основные принципы, задачи, направления, формы взаимодействия, систему государственного регулирования и финансового обеспечения развития приграничного сотрудничества в Союзном государстве. В проекте учтены инновации, которые присущи сфере приграничного сотрудничества на современном этапе. В частности, закреплены виды соглашений по отдельным направлениям, добавляется в материалах. Также акт отражает возможность заключения соглашений не только органами власти сопредельных приграничных регионов, но и органами власти приграничного региона с органами власти сопредельного государства, а также с органами власти местного самоуправления, административно-территориальных единиц и муниципальных образований. Более того, в проекте отмечены особые формы приграничного сотрудничества, сложившиеся в рамках Союзного государства: Форум регионов Белоруссии и России, совместные рабочие группы, сформированные Белоруссией и регионами России, открытие представительств приграничных регионов одного государства – участника Союзного государства в приграничных регионах другого государства-участника.
https://ria.ru/20240617/sg-1953395109.html
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россия, белоруссия, союзное государство, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Союзное государство, Совет Федерации РФ
Союзные парламентарии приняли модельный акт о приграничном партнерстве в СГ

В Союзном государстве приняли модельный акт о приграничном сотрудничестве

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло модельный акт "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве", который реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества.
В Москве проходит заседание 67-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
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В ходе заседания парламентское собрание приняло рассматриваемый модельный законодательный акт, который будет направлен в Высший государственный совет Союзного государства, совет министров Союзного государства, совет республики и палату представителей Национального собрания Белоруссии, Совет Федерации и Государственную думу Федерального Собрания РФ, сказано в документе.
Совету министров Союзного государства предложено организовать работу по подготовке изменений в нормативные правовые акты Белоруссии и России, направленные на реализацию модельного законодательного акта, отмечается в документе.
Согласно документу, положительные отзывы на проект поступили от приграничных регионов: исполнительных комитетов Витебской, Гомельской, Могилёвской областей и администраций Брянской, Псковской и Смоленской областей.
Проект модельного законодательного акта реализует комплексный подход к установлению правовых основ приграничного сотрудничества, закрепляет основные принципы, задачи, направления, формы взаимодействия, систему государственного регулирования и финансового обеспечения развития приграничного сотрудничества в Союзном государстве. В проекте учтены инновации, которые присущи сфере приграничного сотрудничества на современном этапе. В частности, закреплены виды соглашений по отдельным направлениям, добавляется в материалах.
Также акт отражает возможность заключения соглашений не только органами власти сопредельных приграничных регионов, но и органами власти приграничного региона с органами власти сопредельного государства, а также с органами власти местного самоуправления, административно-территориальных единиц и муниципальных образований.
Более того, в проекте отмечены особые формы приграничного сотрудничества, сложившиеся в рамках Союзного государства: Форум регионов Белоруссии и России, совместные рабочие группы, сформированные Белоруссией и регионами России, открытие представительств приграничных регионов одного государства – участника Союзного государства в приграничных регионах другого государства-участника.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияСоюзное государствоСовет Федерации РФ
 
 
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