https://ria.ru/20241212/agrogard-1988899382.html

"АгроГард" может показать рентабельность по чистой прибыли на уровне 29%

"АгроГард" может показать рентабельность по чистой прибыли на уровне 29% - РИА Новости, 12.12.2024

"АгроГард" может показать рентабельность по чистой прибыли на уровне 29%

Агропромышленный холдинг "АгроГард" по итогам 2024 года планирует показать рентабельность по чистой прибыли на уровне 29%, заявил генеральный директор АО... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:16

2024-12-12T19:16

2024-12-12T19:16

краснодарский край

россия

российский зерновой союз

краснодарский край

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Агропромышленный холдинг "АгроГард" по итогам 2024 года планирует показать рентабельность по чистой прибыли на уровне 29%, заявил генеральный директор АО "АгроГард" Павел Царев на конференции "Агрохолдинги" в Москве. "Планирование этого года было достаточно консервативным, и мы понимали, что задачи по эффективности, которые мы себе поставили, выполнить будет очень сложно. Тем не менее, сегодняшнее видение на конец года – 29% рентабельности по чистой прибыли", – приводит пресс-служба агрохолдинга слова Царева. Отмечается, что ключевой вклад в этот показатель внесло производство зерна в Краснодарском крае. По итогам года в Кубанском филиале "АгроГарда" получена рекордная для холдинга урожайность озимых культур: 88 ц/га на озимом ячмене и 77 ц/га на озимой пшенице, что превышает среднекраевые показатели на 20-25%. Вместе с тем, из-за заморозков и засухи показатели по урожаю на полях Черноземья ниже уровня последних лет. Вовлеченность земель в оборот сохраняется на уровне 95%. По словам Царева, региональная диверсификация активов страхует от погодных рисков. "В этом году невысокие результаты в ЦФО перекрываются хорошим урожаем на Кубани, в прошлые годы ситуация могла быть и противоположной. Тем не менее экономически мы в плюсе. Оптимизируем затраты, вводим в севооборот новые позиции, а также повышаем долю более рентабельных культур, смотрим, как ведут себя семена отечественной селекции", – отметил Царев. В 2024 году холдинг завершит реализацию трехлетней инвестиционной программы. "Последние 10 лет мы инвестируем не менее 1 миллиарда рублей ежегодно. К 2023 году мы в целом завершили все масштабные инвестпроекты по формированию парка современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, модернизации и развитию молочно-товарного комплекса. Мощность единовременного хранения зерна достигла 400 тысяч тонн, еще около 150 тысяч мы можем хранить в рукавах для зерна", – сказал Царев. Все активы "АгроГарда" для хранения зерна прошли сертификацию Российского зернового союза и аудит, подтверждающий соблюдение холдингом требований к качеству зерновой продукции. "Наличие современных мощностей для хранения зерна позволяет нам, с одной стороны, равномерно реализовывать продукцию в течение всего сезона, с другой – гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка. К концу этого года мы подошли с остатками почти вдвое меньшими, чем в прошлом декабре", – отметил гендиректор холдинга. Социальной поддержкой АО "АгроГард" охвачены не менее 80% школ и детских садов в регионах присутствия холдинга, а также все муниципальные образования. В рамках благотворительной поддержки населенных пунктов средства направляются на ремонт памятников ВОВ, реставрацию мемориалов и захоронений, благоустройство районов, развитие их инфраструктуры. Предприятия агрохолдинга принимают активное участие в организации и проведении различных праздничных мероприятий в селах и станицах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российский зерновой союз, краснодарский край