https://ria.ru/20241212/agressiya-1988906335.html

В МИД рассказали о последствиях договора России и КНДР для США

В МИД рассказали о последствиях договора России и КНДР для США - РИА Новости, 12.12.2024

В МИД рассказали о последствиях договора России и КНДР для США

США вынуждены учитывать последствия "открытой агрессии" против РФ и КНДР из-за договора, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 12.12.2024

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2024-12-12T20:10

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США вынуждены учитывать последствия "открытой агрессии" против РФ и КНДР из-за договора, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Теперь США и их сателлиты вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия в случае развязывания ими открытой агрессии против наших стран ", - сказал он в ходе мероприятия, посвящённого ратификации договора РФ и КНДР. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241123/kndr-1985309305.html

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россия, сша, пхеньян, михаил галузин, владимир путин, ким чен ын, оон, в мире