https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988915591.html
В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества
В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества - РИА Новости, 12.12.2024
В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества
В Абхазии в два раза вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества, сообщил РИА Новости глава государственной топливной компании "Абхазтоп" Рамаз... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:43
2024-12-12T20:43
2024-12-12T22:09
абхазия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. В Абхазии в два раза вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества, сообщил РИА Новости глава государственной топливной компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа."Каждый понедельник и четверг, то есть в дни работы газоналивных станций, реализуется 15-18 тонн газа. Это в два раза выше обычного спроса, то есть до того, что было до веерных отключений", — пояснил он.Топливо, напомнил глава компании, регулярно завозят из России, эти поставки позволяют удовлетворять повышенный спрос. "Опасения, что запасы закончатся, не имеют никаких оснований. У нас его (газа. — Прим. ред.) много. Можно заполнить баллон, можно обменять на заполненный", — отметил Джопуа.При этом он посетовал, что многие жители достали старые резервуары с газом, не отвечающие требованиям безопасности. "Они опасные: никто не знает, когда они могут взорваться. Мы объясняем людям, но не все слушают", — указал глава "Абхазтопа".Накануне вся республика осталась без света из-за аварийной остановки работы Ингурской ГЭС. Местные власти установили график подачи электричества: днем — два раза по одному часу 24 минуты, ночью — с 21:00 до 7:00. Сегодня пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщила о восстановлении работы гидроэлектростанции.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает.Для восполнения дефицитов страна вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html
https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988645004.html
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987158179.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, в мире
В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества
В Абхазии вдвое вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества
СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. В Абхазии в два раза вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества, сообщил РИА Новости глава государственной топливной компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа.
"Каждый понедельник и четверг, то есть в дни работы газоналивных станций, реализуется 15-18 тонн газа. Это в два раза выше обычного спроса, то есть до того, что было до веерных отключений", — пояснил он.
Топливо, напомнил глава компании, регулярно завозят из России
, эти поставки позволяют удовлетворять повышенный спрос.
"Опасения, что запасы закончатся, не имеют никаких оснований. У нас его (газа. — Прим. ред.) много. Можно заполнить баллон, можно обменять на заполненный", — отметил Джопуа.
При этом он посетовал, что многие жители достали старые резервуары с газом, не отвечающие требованиям безопасности.
"Они опасные: никто не знает, когда они могут взорваться. Мы объясняем людям, но не все слушают", — указал глава "Абхазтопа".
Накануне вся республика осталась без света из-за аварийной остановки работы Ингурской ГЭС. Местные власти установили график подачи электричества: днем — два раза по одному часу 24 минуты, ночью — с 21:00 до 7:00. Сегодня пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщила о восстановлении работы гидроэлектростанции.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии
наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает.
Для восполнения дефицитов страна вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.