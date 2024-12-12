https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988915591.html

В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества

В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества - РИА Новости, 12.12.2024

В Абхазии вырос спрос на сжиженный газ из-за отключения электричества

В Абхазии в два раза вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества, сообщил РИА Новости глава государственной топливной компании "Абхазтоп" Рамаз... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:43

2024-12-12T20:43

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СУХУМ, 12 дек — РИА Новости. В Абхазии в два раза вырос спрос на сжиженный газ из-за отключений электричества, сообщил РИА Новости глава государственной топливной компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа."Каждый понедельник и четверг, то есть в дни работы газоналивных станций, реализуется 15-18 тонн газа. Это в два раза выше обычного спроса, то есть до того, что было до веерных отключений", — пояснил он.Топливо, напомнил глава компании, регулярно завозят из России, эти поставки позволяют удовлетворять повышенный спрос. "Опасения, что запасы закончатся, не имеют никаких оснований. У нас его (газа. — Прим. ред.) много. Можно заполнить баллон, можно обменять на заполненный", — отметил Джопуа.При этом он посетовал, что многие жители достали старые резервуары с газом, не отвечающие требованиям безопасности. "Они опасные: никто не знает, когда они могут взорваться. Мы объясняем людям, но не все слушают", — указал глава "Абхазтопа".Накануне вся республика осталась без света из-за аварийной остановки работы Ингурской ГЭС. Местные власти установили график подачи электричества: днем — два раза по одному часу 24 минуты, ночью — с 21:00 до 7:00. Сегодня пресс-служба компании "Черноморэнерго" сообщила о восстановлении работы гидроэлектростанции.Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света, на что, среди прочего, оказывает влияние незаконная добыча криптовалюты. Приток на ИнгурГЭС, питающую страну электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает.Для восполнения дефицитов страна вынуждена импортировать энергию из России. Ежедневно переток электричества обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эта сумма не была заложена в бюджет на 2024 год, поэтому местное правительство прибегает к чрезвычайным мерам для поиска средств оплаты. Кроме того, в целях экономии в стране ввели режим веерных отключений.

https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html

https://ria.ru/20241211/abkhaziya-1988645004.html

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