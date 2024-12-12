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Экология, автоматизация, нацпроекты: чем живет пищевая промышленность?

Экология, автоматизация, нацпроекты: чем живет пищевая промышленность? - РИА Новости, 12.12.2024

Экология, автоматизация, нацпроекты: чем живет пищевая промышленность?

Продукцию пищевой промышленности люди потребляют ежедневно, и исключений из этого правила нет. Вместе с тем отрасль не так часто оказывается в прицеле... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:11

2024-12-12T20:11

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Продукцию пищевой промышленности люди потребляют ежедневно, и исключений из этого правила нет. Вместе с тем отрасль не так часто оказывается в прицеле общественного внимания. Об ЭКГ-рейтинге, о том, чем живет пищепром, с какими проблемами сталкивается и какие тренды развивает РИА Новости рассказала генеральный директор компании "Аби" Татьяна Трифонова:– Татьяна Владимировна, какие тренды сегодня оказывают влияние на пищевую промышленность?– В последние годы индустрия продуктов питания очень развилась. Внутри продовольственных категорий активно растет группа товаров "побаловать себя". Вкусная еда — это важно. Значение также имеет и скорость приготовления, чтобы не тратить время.Из других тенденций можно отметить уменьшение веса упаковки продукта. Раньше люди покупали впрок и у нас были большие упаковки. А сейчас берут свежее, чтобы быстро перекусить.Растет популярность готовых блюд. Понятно, что колбаса и сосиски – это традиционные продукты питания с советских времен. Они никуда не делись, но все большую популярность приобретают полностью готовые продукты. Растет спрос и на растительную продукцию, которая на вкус как мясная, но там нет мяса, только растительный белок. Она изготовлена из нашей российской пшеницы, гороха и гороха-нута.Если говорить об отрасли, то один из трендов, который есть во всей стране и также, понятно, в пищевой перерабатывающей промышленности – это нехватка производственных рабочих. Если раньше, например, на одну нашу вакансию мы могли отбирать из восьми соискателей, то сейчас наоборот. И мы в связи с этим перестроились.– Как новые технологии меняют лицо производства?– Производство продуктов питания – высокотехнологичный бизнес, связанный с эксплуатацией современного сложного оборудования. Новые технологии позволяют усилить безопасность производства, сократить сроки каких-то процессов, и, соответственно, повысить эффективность всего цикла.Что очень важно, ежегодно внедряются решения и технологии, которые позволяют автоматизировать процессы и перевести людей на более сложные задачи, способствуя росту заработных плат.Например, на некоторых заводах мы автоматизируем линии упаковки. Робот-манипулятор укладывает как продукт в короба, так и короба на паллеты. То есть мы можем обучить человека и перевести его с должности упаковщика на более сложные и более высокооплачиваемые задачи.Мы считаем, что для людей такое производство привлекательно. Человек знает, что он не будет заниматься низкоквалифицированным трудом. У нас есть свой корпоративный университет, где мы ему дадим профессию. Причем университет выдает дипломы государственного образца. Соответственно, у сотрудника будет выше квалификация и выше зарплата.– А искусственный интеллект в пищевой промышленности используется?– Искусственный интеллект мы сейчас задействуем в системах видеонаблюдения. Мы оборудовали все производственные участки умными камерами и сейчас разрабатываем критерии, по которым камеры будут выдавать информацию. Это, конечно, должна быть информация об инцидентах. Это важно с точки зрения повышения пищевой безопасности, антитеррористической защищенности. Мы – предприятие большое, людей у нас много, и мы кормим всю страну. Безопасность для нас очень важна.– Как компания способствует обеспечению продовольственной безопасности России?– Прежде всего, мы очень много инвестируем - и в улучшение условий труда, и в пищевую безопасность, и в увеличение производственных мощностей. Это наша осознанная стратегия. Новый завод, который мы недавно запустили, дает прирост 500 тонн продукции в сутки. В начале весны мы будем запускать второй завод – по производству полностью готовых продуктов.Объем наших инвестиций за последние четыре года составил 26 миллиардов рублей, которые мы вложили, в том числе, в увеличение производственных мощностей.Кроме того, у нас достаточный профицит по мощностям для экспорта. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" планируется продлить до 2030 года. Есть поручение президента о том, что Российская Федерация должна стать лидером по экспорту и как минимум на 2/3 нарастить экспортный потенциал, притом не сырья, а именно продуктов глубокой переработки, в том числе пищевых. И получается, что своими заводами мы не только обеспечиваем продовольственную безопасность, но и выполняем цели национальных проектов.Как еще компания способствует реализации национальных целей?- 2024 год был объявлен Годом семьи. Для Года семьи, как и ранее для Года наставника, мы также разработали дополнительные мероприятия. Если наши сотрудники вступают в брак, мы им предоставляем единовременную выплату, даем три дня отпуска, делаем выплаты при рождении детей. Для сотрудников, которые релоцируются на работу из других регионов, оплачиваем найм жилья. При этом у нас есть прогрессивная шкала, если сотрудник переезжает с супругой (супругом) и с детьми. Чем больше членов семьи, тем больше жилая площадь, которую оплачивает компания. Помогаем семьям с устройством детей в садики.С 2025 года запускается национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". В его рамках мы уже внедрили на предприятии бесплатную медицинскую диагностику. Ежемесячно к нам приезжают передвижные медицинские центры с профильными специалистами, которые проводят бесплатную диагностику.В Год семьи мы предоставили дополнительные возможности медицинского обследования для многодетных сотрудников. Также по запросу предоставляем удаленный режим работы сотрудницам в декретном отпуске.Наши сотрудники активно занимаются спортом. Мы заключили порядка десяти договоров с владимирскими спортивными и фитнес-центрами и компенсируем сотрудникам часть стоимости абонементов. С правительством Владимирской области входим в проект "Мой фитнес".– В конце ноября ваше предприятие получило награду "Лидер ЭКГ-рейтинга. За вклад в достижение национальных целей развития". Какой стимул к развитию дает эта награда компании "Аби"?– Для нас это очень важное поощрение и большая честь. Чем больше предприятий будут знать, что такое ЭКГ-рейтинг и вовлекаться в эту работу, тем быстрее с помощью ответственного бизнеса будут достигнуты национальные цели.Для нас, как работодателей, эта победа является важной с точки зрения привлечения кадровых ресурсов. Да, мы привлекаем людей большими зарплатами, комфортными рабочими местами, автоматизированным производством. Но еще люди должны знать, что вакансии им предлагает лидер ЭКГ-рейтинга. Это значит, что уровень зарплат – стабильно выше рыночного, что есть много социальных программ. И если человек будет выбирать – куда пойти работать, он направится к нам.К тому же во Владимирской области мы получили статус ответственного инвестора, который гарантирует нам поддержку со стороны регионального правительства в виде, например, сокращения сроков на оказание порядка 60 государственных и муниципальных услуг. Это и сокращенные сроки на получение технических условий, разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию. Ведь нам, прежде чем начать строить завод, надо сначала полгода собирать разрешительные документы, потом строить, потом еще полгода получать разрешение на ввод и уже после этого создавать рабочие места, выпускать продукты, платить налоги, зарабатывать прибыль. А теперь справка, которая делается 45 дней, выдается нам за три дня. Нам, как бизнесу, это дает возможность в более короткие сроки, с опережением, запускать наши заводы.Сейчас разрабатывается законопроект, на основании которого компании, являющиеся лидерами ЭКГ-рейтинга и осуществляющие инвестиции, то есть продолжающие строить и развиваться, вкладывать в развитие предприятий, будут освобождены от 8%-й федеральной ставки налога на прибыль. И это нас тоже, конечно, мотивирует.– Одним из критериев ЭКГ-рейтинга является участие компаний в экологической повестке. Участвует ли ваша компания в проектах, связанных с экологией?– Конечно. Во-первых, у нас новые производства – экологичные, все оборудование новое, все системы водоочистки, канализации – тоже. Во-вторых, у нас автоматизированное производство, это тоже дает эффект. В-третьих, за год мы всю нашу упаковку сделали подлежащей вторичной переработке. Понятно, что это влекло за собой удорожание, но, тем не менее, мы к этому вопросу относимся серьезно.

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интервью, россия, экономика, общество, владимирская область, экология, экология в россии, нацпроекты