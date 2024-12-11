https://ria.ru/20241211/zhukov-1988563113.html

Солист "Руки вверх!" обратился к главе СК из-за блокировки фильма о группе

Солист "Руки вверх!" обратился к главе СК из-за блокировки фильма о группе - РИА Новости, 11.12.2024

Солист "Руки вверх!" обратился к главе СК из-за блокировки фильма о группе

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков написал в Telegram-канале, что вместе с лейблом "Первое музыкальное издательство" обратились к главе Следственного... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:59

2024-12-11T10:59

2024-12-11T11:28

шоубиз

сергей жуков

александр бастрыкин

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

новости культуры

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков написал в Telegram-канале, что вместе с лейблом "Первое музыкальное издательство" обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Ирине Подносовой "по факту возмутительных действий" по блокировке фильма "Руки вверх!", предпринимаемых Андреем Черкасовым. Мосгорсуд 3-5 декабря по заявлению ООО "Компания Топ7" наложил по каждому онлайн-кинотеатру обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя", "Без любви", "Песенка", "Девчонка", "Некрасивая" "Ну, где же вы, девчонки", "Лишь о тебе мечтая", которые в том числе используются в фильме. "Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы – дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях. Он пытается блокировать наши произведения на телевидении, в YouTube, ВК, в онлайн-кинотеатрах и других цифровых площадках. Мы боремся с ним уже много лет, и, если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты "Руки Вверх!" в онлайне, то это "заслуга" человека по имени Андрей Черкасов", - написал Жуков. По словам артиста, именно Черкасов и "аффилированные с ним лица" попытались "запретить" фильм "Руки Вверх!" на онлайн-площадках. Кроме того, Жуков отметил, что от действий Черкасова страдают и другие артисты, среди них "Технология", "Мираж", "Комбинация" и "КарМэн". "Более 300 судебных дел за последнее время. Только вдумайтесь в эти цифры! Я хочу положить этому конец. Мне надоело терпеть и ждать. Поэтому мне ничего не остается, как сделать ситуацию публичной и обратиться к руководству Следственного комитета и Верховного суда, чтобы остановить поток этого музыкального рейдерства", - подчеркнул певец. Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил РИА Новости, что на основании определений Мосгорсуда о принятии предварительных мер защиты авторских или смежных прав 6 ноября 2024 года РКН направил в адрес четырех онлайн-кинотеатров уведомление об удалении указанных фонограмм песен в составе фильма "Руки Вверх!". Также уточняется, что согласно российскому законодательству, незаконно размещающаяся информация должна быть удалена в течение трех рабочих дней после направления уведомления.

https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html

https://ria.ru/20240329/sud-1936663427.html

https://ria.ru/20240109/isk-1920346899.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей жуков, александр бастрыкин, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры, следственный комитет россии (ск рф)