https://ria.ru/20241211/zhestyannikov-1988634469.html

Жестянников: депутаты Вологодчины во втором чтении утвердили бюджет региона

Жестянников: депутаты Вологодчины во втором чтении утвердили бюджет региона - РИА Новости, 11.12.2024

Жестянников: депутаты Вологодчины во втором чтении утвердили бюджет региона

Главный финансовый документ Вологодской области был утвержден в среду депутатами во втором чтении; в бюджете на 2025 год учтены средства на решение всех... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:43

2024-12-11T16:43

2024-12-11T16:43

вологодская область

вологодская область

вологда

сергей жестянников

георгий филимонов

фонд развития промышленности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главный финансовый документ Вологодской области был утвержден в среду депутатами во втором чтении; в бюджете на 2025 год учтены средства на решение всех социальных задач и реализацию крупнейших инфраструктурных проектов, сообщил председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. "Была проведена большая аналитическая работа депутатами совместно с областными министерствами. В ходе первого чтения мы говорили, что будут увеличены доходные и расходные статьи с учетом федеральных поправок. В целом из федерального центра мы получили на 2025 год порядка 18 миллиардов рублей. В следующем году будет довольно значительной социальная нагрузка. Безусловно, акцент сделан на поддержку бойцов СВО и их семьей – это отдельная задача, которую ставил губернатор", – цитирует пресс-служба областного парламента слова Жестянникова. Социальные расходы в 2025 году составят 95,8 миллиарда рублей или 56,6% от общего объема расходов, а бюджет развития превысит 54 миллиарда рублей. "Что касается крупных инфраструктурных проектов, то на строительство Череповецкой городской поликлиники №7 из бюджетов разных уровней выделено 1,3 миллиарда рублей, Вологодской детской городской поликлиники - 690 миллионов, Верховажской ЦРБ - 641 миллион рублей. На реконструкцию аэропорта в Вологде будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Также хотелось бы отметить знаковый момент, связанный с привлечением молодых специалистов - принято решение направить на строительство жилья для них порядка 200 миллионов рублей", - рассказал спикер. На переселение граждан из аварийного жилья за счет собственных источников направляется более 2,5 миллиарда рублей, а на ремонт дворов и общественных пространств один миллиард рублей. Всего в следующем году планируется привести в порядок 190 дворов и более 50 общественных пространств. В бюджете на 2025 год также учтены решения, принятые на Градсоветах при Губернаторе, заложены средства на реализацию "Народной программы", инициатив со стратегических сессий. Порядка 7,4 миллиарда рублей выделено на реализацию всех 28 программ губернатора Георгия Филимонова в рамках Стратегии 2.0, говорится в сообщении. "Все, что беспокоит наших жителей и все, что обсуждалось на различных площадках, учтено в бюджете на 2025 год и плановый период 2025 и 2027 годов", - добавил Жестянников. В целом, в 2025 году доходы составят 138,5 миллиарда рублей, расходы 169,4 миллиарда, дефицит бюджета 30,8 миллиарда рублей, и он полностью обеспечен остатками средств. Также сегодня на сессии депутаты утвердили поправки в бюджет текущего года. Это традиционное решение в конце финансового периода, и связано с дополнительными налоговыми поступлениями и необходимостью корректировки расходной части. "Изменения приятные: мы увеличили доходную часть на 6,2 миллиарда рублей. Почти пять миллиардов – это дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц, порядка одного миллиарда – это собственные доходы от размещения временно свободных средств на депозитах. Что касается расходной части, то порядка 450 миллионов рублей было направлено на дотации муниципалитетам на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Также значительные средства – порядка 443 миллионов рублей, выделены на докапитализацию Центра гарантийного обеспечения МСП и Фонда развития промышленности. А также поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области", - рассказал заместитель председателя Заксобрания, председатель комитета по бюджету и налогам области Роман Заварин, его слова приводятся в сообщении. Кроме того, свыше 100 миллионов рублей было направлено на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядка 111 миллионов на выплаты врачам в рамках реализации проектов "Земский доктор" и "Молодой специалист" в рамках стратегии 2.0. С учетом поправок доходы в 2024 году составят 141,1 миллиарда рублей, расходы - 178,2 миллиарда рублей, дефицит – порядка 37 миллиардов рублей, который полностью обеспечен остатками средств, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241210/bullying-1988498537.html

https://ria.ru/20241210/vologodchina-1988492167.html

https://ria.ru/20241209/semi-1988237907.html

вологодская область

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, вологда, сергей жестянников, георгий филимонов, фонд развития промышленности