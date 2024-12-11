https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988627146.html

Ситуация для Зеленского сложилась катастрофическая, заявил депутат Рады

Ситуация для Зеленского сложилась катастрофическая, заявил депутат Рады - РИА Новости, 11.12.2024

Ситуация для Зеленского сложилась катастрофическая, заявил депутат Рады

Ситуация для Владимира Зеленского на Украине сложилась катастрофическая, он лишен поддержки и стал объектом насмешек, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:10

2024-12-11T16:10

2024-12-11T16:10

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ситуация для Владимира Зеленского на Украине сложилась катастрофическая, он лишен поддержки и стал объектом насмешек, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Офис президента должно насторожить не то, что Зеленского в СМИ изображают горбуном с Нотр-Дам, и не то, что над ним издеваются сын Трампа и Маск мемчиками из "Один дома", а тем, что внутри Украины его никто не защищает. И все только ржут. Для "народного лидера" ситуация катастрофическая. Никто не вступится, не поддержит, не проголосует. То есть это конец. Можно, конечно, сходить на выборы с рисованной социологией. Но лучше не рисковать", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Ранее американский предприниматель Илон Маск и Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялись над картинкой, где Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером, главным героем фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке", в котором снимался экс-лидер. Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам.

https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988526385.html

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в мире, украина, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины