https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988526385.html

"Держись подальше". Зеленского поставили на место после слов о Мерце

"Держись подальше". Зеленского поставили на место после слов о Мерце - РИА Новости, 11.12.2024

"Держись подальше". Зеленского поставили на место после слов о Мерце

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive посоветовал союзникам Киева не слушать Владимира Зеленского после его... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:34

2024-12-11T02:34

2024-12-11T02:34

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive посоветовал союзникам Киева не слушать Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus.В понедельник Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что уважает позицию кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по приглашению Украины в НАТО и разрешению Украине использовать дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Мерц высказался за поставку ракет Taurus Киеву во время дебатов в бундестаге с Олафом Шольцем."Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский. Он <...> лузер. <...> Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это ли нет", — заявил офицер.Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в русскую рулетку c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием.На прошлой неделе Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине.Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.

https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html

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в мире, украина, германия, владимир зеленский, нато, сша, фридрих мерц