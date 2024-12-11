"Держись подальше". Зеленского поставили на место после слов о Мерце
Макгрегор посоветовал лидерам не слушать Зеленского после слов о Мерце
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive посоветовал союзникам Киева не слушать Владимира Зеленского после его высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus.
В понедельник Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил, что уважает позицию кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по приглашению Украины в НАТО и разрешению Украине использовать дальнобойные ракеты Taurus. Ранее Мерц высказался за поставку ракет Taurus Киеву во время дебатов в бундестаге с Олафом Шольцем.
"Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский. Он <...> лузер. <...> Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это ли нет", — заявил офицер.
Ранее Мерц изъявлял готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Шольц, в свою очередь, в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в русскую рулетку c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по России дальнобойным оружием.
На прошлой неделе Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.