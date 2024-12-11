https://ria.ru/20241211/zasedanie-1988559512.html
Заседание межправкомиссии Малайзии и России может пройти в Казани
Заседание межправкомиссии Малайзии и России может пройти в Казани - РИА Новости, 11.12.2024
Заседание межправкомиссии Малайзии и России может пройти в Казани
Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов предложил провести одно из заседаний... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:35
2024-12-11T10:35
2024-12-11T10:35
республика татарстан
малайзия
россия
казань
рустам минниханов
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
брикс
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КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов предложил провести одно из заседаний межправительственной комиссии по сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов в среду находится в Малайзии, где проведет заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности. До заседания Минниханов встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. "Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Малайзии с предложением провести одно из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани", - говорится в сообщении по итогам встречи. Минниханов отметил, что опыт Малайзии, развитый рынок исламских финансов, халяльных продуктов и услуг вызывают большой интерес. Он выразил надежду, что российско-малайзийские связи получат дальнейшее развитие, и готовность Татарстана активно способствовать этому. Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности, со штатами Джохор и Саравак. Объем товарооборота остается небольшим - 61 миллион долларов. В 2024 году отмечается рост в полтора раза. Минниханов заметил, что Татарстан, как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Малайзию самый широкий спектр продукции. В настоящее время достигнуты договоренности по реализации татарстанской продукции сельского хозяйства в Малайзии, вопросам аккредитации в сфере халяль, а также академическому сотрудничеству. Премьер-министр Малайзии подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Россией и Малайзией. "Нас радует, как развивается наше сотрудничество с Россией и с Республикой Татарстан, как одним из ее успешных регионов. Это сотрудничество укрепляется не только в рамках БРИКС, оно построено на надежных двухсторонних отношениях", - сказал Анвар Ибрагим.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
https://ria.ru/20240813/tatarstan-1965892194.html
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малайзия, россия, казань, рустам минниханов, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), брикс
Республика Татарстан, Малайзия, Россия, Казань, Рустам Минниханов, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), БРИКС
Заседание межправкомиссии Малайзии и России может пройти в Казани
Минниханов: заседание межправкомиссии Малайзии и России может пройти в Казани
КАЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов предложил провести одно из заседаний межправительственной комиссии по сотрудничеству между Малайзией и Россией в Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов
в среду находится в Малайзии
, где проведет заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности. До заседания Минниханов встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом
.
"Рустам Минниханов обратился к премьер-министру Малайзии с предложением провести одно из заседаний межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Россией
в Казани", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Минниханов отметил, что опыт Малайзии, развитый рынок исламских финансов, халяльных продуктов и услуг вызывают большой интерес. Он выразил надежду, что российско-малайзийские связи получат дальнейшее развитие, и готовность Татарстана активно способствовать этому.
Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности, со штатами Джохор и Саравак. Объем товарооборота остается небольшим - 61 миллион долларов. В 2024 году отмечается рост в полтора раза.
Минниханов заметил, что Татарстан, как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Малайзию самый широкий спектр продукции. В настоящее время достигнуты договоренности по реализации татарстанской продукции сельского хозяйства в Малайзии, вопросам аккредитации в сфере халяль, а также академическому сотрудничеству.
Премьер-министр Малайзии подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Россией и Малайзией. "Нас радует, как развивается наше сотрудничество с Россией и с Республикой Татарстан
, как одним из ее успешных регионов. Это сотрудничество укрепляется не только в рамках БРИКС
, оно построено на надежных двухсторонних отношениях", - сказал Анвар Ибрагим.