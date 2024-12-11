https://ria.ru/20241211/zakharova-1988603669.html

Захарова оценила вероятность снижения мобилизационного возраста на Украине

Захарова оценила вероятность снижения мобилизационного возраста на Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Захарова оценила вероятность снижения мобилизационного возраста на Украине

Понижение мобилизационного возраста на Украине - это, очевидно, вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим, заявила РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:20

2024-12-11T14:20

2024-12-11T14:20

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Понижение мобилизационного возраста на Украине - это, очевидно, вопрос времени, поскольку Владимир Зеленский стремится любой ценой сохранить свой режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. "Зеленский как никто другой заинтересован, конечно же, в продолжении боевых действий. Их завершение неизбежно приведет к политическому краху его режима, поэтому он будет - и это очевидно - делать все, чтобы этого не случилось в обозримой перспективе. Во имя самосохранения он, будучи главарем этой хунты, ни перед чем не остановится. Он принесет любую жертву. На алтаре им давно положен украинский народ. Снижение мобилизационного возраста на Украине - это, конечно, уже вопрос времени. Это все понимают. Тем более если госдепартамент пообещал за это что-то материальное", - сказала Захарова на брифинге. При этом она отметила, что сам Зеленский публично выступил против продвигаемого на Западе понижения призывного возраста на Украине, хотя на деле сам и снижал в прошлом возраст мобилизации граждан. "Это попытка сейчас каким-то образом смыть с себя, с какой-то хотя бы части своего тщедушного тельца - я сейчас про Зеленского - следы и пятна крови", - подчеркнула официальный представитель МИД. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987290801.html

https://ria.ru/20241204/mobilizatsiya-1987307628.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, мария захарова, энтони блинкен, вооруженные силы украины