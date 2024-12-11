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Журналисты и блогеры познакомились с жизнью народов севера в Югре - РИА Новости, 11.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:08 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/yugra-1988676697.html
Журналисты и блогеры познакомились с жизнью народов севера в Югре
Журналисты и блогеры познакомились с жизнью народов севера в Югре - РИА Новости, 11.12.2024
Журналисты и блогеры познакомились с жизнью народов севера в Югре
Представители СМИ и блогеры посетили Ханты-Мансийский автономный округ и познакомились с укладом жизни народов севера, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:08
2024-12-11T19:08
ханты-мансийский автономный округ
когалым
сургутский район
сургут
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Представители СМИ и блогеры посетили Ханты-Мансийский автономный округ и познакомились с укладом жизни народов севера, сообщает Фонд развития Югры. Пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!" прошел по маршруту Когалым - Сургутский район - Сургут - Ханты-Мансийск. "Участникам презентовали основные достопримечательности и туристические объекты Югры. В Когалыме участники посетили музейно-выставочный центр, океанариум "Акватика" и оранжерею "7 садов" в ТРЦ "Галактика". В Сургуте участники сделали сладкий сувенир на шоколадной фабрике "Bioшокоlife". В Сургутском районе участники познакомились с укладом жизни народов севера, попробовали традиционные блюда на родовых угодьях семьи ханты - Сопочиных, а также в "Хаски центре – Югра" прокатились на собачьих упряжках", - говорится в сообщении. Пресс-туры для топовых блогеров проходят в Югре каждый год. По итогам поездок просмотры публикаций о ХМАО составили свыше 40 миллионов, а Югра вошла в топ-2 рейтинга наиболее привлекательных направлений для путешествия.
https://ria.ru/20241211/ekotropa-1988609057.html
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сургутский район
сургут
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когалым, сургутский район, сургут, югра, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Когалым, Сургутский район, Сургут, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ
Журналисты и блогеры познакомились с жизнью народов севера в Югре

Представители СМИ и блогеры совершили пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Представители СМИ и блогеры посетили Ханты-Мансийский автономный округ и познакомились с укладом жизни народов севера, сообщает Фонд развития Югры.
Пресс-тур "ВизитЮгра – Сказка Здесь!" прошел по маршруту Когалым - Сургутский район - Сургут - Ханты-Мансийск.
"Участникам презентовали основные достопримечательности и туристические объекты Югры. В Когалыме участники посетили музейно-выставочный центр, океанариум "Акватика" и оранжерею "7 садов" в ТРЦ "Галактика". В Сургуте участники сделали сладкий сувенир на шоколадной фабрике "Bioшокоlife". В Сургутском районе участники познакомились с укладом жизни народов севера, попробовали традиционные блюда на родовых угодьях семьи ханты - Сопочиных, а также в "Хаски центре – Югра" прокатились на собачьих упряжках", - говорится в сообщении.
Пресс-туры для топовых блогеров проходят в Югре каждый год. По итогам поездок просмотры публикаций о ХМАО составили свыше 40 миллионов, а Югра вошла в топ-2 рейтинга наиболее привлекательных направлений для путешествия.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре
Вчера, 14:44
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругКогалымСургутский районСургутЮграХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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