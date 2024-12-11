https://ria.ru/20241211/whatsapp-1988702863.html

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 11.12.2024

В работе WhatsApp произошел сбой

Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp, число жалоб превысило 2 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:22

2024-12-11T21:22

2024-12-11T21:43

whatsapp inc.

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp, число жалоб превысило 2 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".По данным сервиса, на 21.32 мск было зафиксировано 2,1 тысячи жалоб на работу мессенджера.Согласно сервису Downdetector, больше всего жалоб поступает из Брянской области. Также в топ-5 вошли Приморский край, Курганская область, республика Мордовия, Москва и Московская область.Чаще всего жалуются на работу мобильного приложения и оповещения - 40% и 32% соответственно.Ранее в среду, согласно данным на сайте Downdetector, пользователи в ряде стран также сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html

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whatsapp inc., россия, общество, технологии