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В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 11.12.2024
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21:22 11.12.2024 (обновлено: 21:43 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/whatsapp-1988702863.html
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой - РИА Новости, 11.12.2024
В работе WhatsApp произошел сбой
Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp, число жалоб превысило 2 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:22
2024-12-11T21:43
whatsapp inc.
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp, число жалоб превысило 2 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".По данным сервиса, на 21.32 мск было зафиксировано 2,1 тысячи жалоб на работу мессенджера.Согласно сервису Downdetector, больше всего жалоб поступает из Брянской области. Также в топ-5 вошли Приморский край, Курганская область, республика Мордовия, Москва и Московская область.Чаще всего жалуются на работу мобильного приложения и оповещения - 40% и 32% соответственно.Ранее в среду, согласно данным на сайте Downdetector, пользователи в ряде стран также сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html
https://ria.ru/20240825/telegram-1968302368.html
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whatsapp inc., россия, общество, технологии
WhatsApp Inc., Россия, Общество, Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой

"Сбой.рф": получено более двух тысяч жалоб от россиян на работу WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе WhatsApp, число жалоб превысило 2 тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф".
По данным сервиса, на 21.32 мск было зафиксировано 2,1 тысячи жалоб на работу мессенджера.
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Согласно сервису Downdetector, больше всего жалоб поступает из Брянской области. Также в топ-5 вошли Приморский край, Курганская область, республика Мордовия, Москва и Московская область.
Чаще всего жалуются на работу мобильного приложения и оповещения - 40% и 32% соответственно.
Ранее в среду, согласно данным на сайте Downdetector, пользователи в ряде стран также сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов компании Meta*, в том числе соцсетей Instagram* и Facebook* и мессенджера WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.
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WhatsApp Inc.РоссияОбществоТехнологии
 
 
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