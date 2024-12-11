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Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке - РИА Новости, 11.12.2024
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19:29 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vzyatka-1988680974.html
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке - РИА Новости, 11.12.2024
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке
Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:29
2024-12-11T19:29
россия
салехард
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с 2022 по 2024 год фигуранты дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Также они получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей. В общей сложности оба фигуранта получили взятку в размере 2,4 миллиона рублей. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО и начальника отдела одного из подразделений управления. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как уточнили в СУСК, суд избрал заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО меру пресечения, "связанную с ограничением свободы".
https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html
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салехард
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россия, салехард, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Салехард, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке

Замруководителя УФНС России по ЯНАО предъявили обвинение по делу о взятке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, с 2022 по 2024 год фигуранты дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Также они получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей. В общей сложности оба фигуранта получили взятку в размере 2,4 миллиона рублей.
Вадим Пильников - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Главу Дегтярска арестовали по делу о получении взятки
7 декабря, 13:01
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО и начальника отдела одного из подразделений управления. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, суд избрал заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО меру пресечения, "связанную с ограничением свободы".
Алексей Вершинин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Депутата Госсовета Удмуртии отправили под домашний арест за взятки
29 ноября, 17:09
 
РоссияСалехардНовый УренгойСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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