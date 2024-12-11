https://ria.ru/20241211/vzyatka-1988680974.html

Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке

Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке - РИА Новости, 11.12.2024

Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке

Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:29

2024-12-11T19:29

2024-12-11T19:29

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с 2022 по 2024 год фигуранты дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Также они получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей. В общей сложности оба фигуранта получили взятку в размере 2,4 миллиона рублей. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО и начальника отдела одного из подразделений управления. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как уточнили в СУСК, суд избрал заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО меру пресечения, "связанную с ограничением свободы".

https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

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россия, салехард, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), общество