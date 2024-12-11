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Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке - РИА Новости, 11.12.2024
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке
Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:29
2024-12-11T19:29
2024-12-11T19:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Заместителю руководителя УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и начальнику отдела одного из подразделений управления предъявлено обвинение по уголовному делу о получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, с 2022 по 2024 год фигуранты дела получили от руководителей коммерческой организации незаконное денежное вознаграждение за оказание услуг имущественного характера в Салехарде и Новом Уренгое. Также они получили взятку за незаконное снижение сумм недоимки по налогам в отношении взяткодателей. В общей сложности оба фигуранта получили взятку в размере 2,4 миллиона рублей. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по ЯНАО и начальника отдела одного из подразделений управления. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Как уточнили в СУСК, суд избрал заместителю руководителя УФНС России по ЯНАО меру пресечения, "связанную с ограничением свободы".
https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html
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россия, салехард, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Салехард, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Замруководителя УФНС России по ЯНАО обвинили во взятке
Замруководителя УФНС России по ЯНАО предъявили обвинение по делу о взятке