https://ria.ru/20241211/vzryvy-1988543334.html

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 11.12.2024

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:14

2024-12-11T08:14

2024-12-11T08:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. По его словам, прозвучали не менее 268 взрывов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, запорожская областная государственная администрация