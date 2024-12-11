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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 11.12.2024 (обновлено: 08:22 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vzryvy-1988543334.html
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 11.12.2024
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов
Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:14
2024-12-11T08:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. По его словам, прозвучали не менее 268 взрывов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
запорожская область
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запорожская область, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская областная государственная администрация
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о не менее 268 взрывах

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
По его словам, прозвучали не менее 268 взрывов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Переговоры больше не нужны: Россия решила "обнулять" Украину по частям
29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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