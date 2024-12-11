https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html

В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО - РИА Новости, 11.12.2024

В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО

В Бурятии возбудили уголовное дело после сообщений о выселении семьи участника спецоперации из ведомственного жилья, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:23

2024-12-11T09:23

2024-12-11T12:42

происшествия

россия

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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УЛАН-УДЭ, 11 дек — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело после сообщений о выселении семьи участника спецоперации из ведомственного жилья, сообщила пресс-служба СК. "Следственными органами СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России ("Халатность")", — говорится в сообщении.Накануне на заседании Совета по правам человека при президенте Владимиру Путину сообщили о попытке по суду выселить из служебной квартиры семью мужчины, который 20 лет прослужил в МЧС, вышел на пенсию, а затем ушел на спецоперацию по контракту.Глава государства запросил информацию и пообещал разобраться в ситуации.Он подчеркнул, что боевой дух на передовой зависит в том числе и от того, как себя чувствуют семьи бойцов, защищены ли они.

https://ria.ru/20231222/semya-1917585327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)