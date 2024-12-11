https://ria.ru/20241211/vyselenie-1988548724.html
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО - РИА Новости, 11.12.2024
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
В Бурятии возбудили уголовное дело после сообщений о выселении семьи участника спецоперации из ведомственного жилья, сообщила пресс-служба СК. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:23
2024-12-11T09:23
2024-12-11T12:42
происшествия
россия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
УЛАН-УДЭ, 11 дек — РИА Новости. В Бурятии возбудили уголовное дело после сообщений о выселении семьи участника спецоперации из ведомственного жилья, сообщила пресс-служба СК. "Следственными органами СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России ("Халатность")", — говорится в сообщении.Накануне на заседании Совета по правам человека при президенте Владимиру Путину сообщили о попытке по суду выселить из служебной квартиры семью мужчины, который 20 лет прослужил в МЧС, вышел на пенсию, а затем ушел на спецоперацию по контракту.Глава государства запросил информацию и пообещал разобраться в ситуации.Он подчеркнул, что боевой дух на передовой зависит в том числе и от того, как себя чувствуют семьи бойцов, защищены ли они.
https://ria.ru/20231222/semya-1917585327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В Бурятии завели дело после жалобы Путину на выселение семьи участника СВО
СК завел дело после выселения семьи участника СВО, о котором рассказали Путину