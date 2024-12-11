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Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право - РИА Новости, 11.12.2024
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06:22 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html
Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право
Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право - РИА Новости, 11.12.2024
Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право
Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:22
2024-12-11T06:22
в мире
афганистан
кабул (город)
роза отунбаева
фиона фрейзер
оон
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те выдвигают обвинения в несоблюдении прав человека, заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед. "Исходя из наших ценностей, мы определяем наши права, признаем наши обязанности и действуем в соответствии с ними. Мы призываем страны и правозащитные учреждения рассматривать Афганистан не через призму своих интересов, а с позиции интересов афганского народа и исламских принципов", - заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед, комментируя многочисленные заявления правозащитников, сделанные ими по случаю Международного дня прав человека. "Они должны уважать то, что народ Афганистана ценит и во что верит", - добавил Моджахед. Накануне представители организаций ООН в Кабуле призвали афганские власти взять на себя глобальные обязательства по соблюдению прав человека, "которые стали бы ключом к защите и процветанию нынешнего и будущих поколений женщин, мужчин, девочек и мальчиков по всей стране". По словам главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, "в Афганистане продолжается опасная эрозия механизмов защиты прав человека, при этом основное бремя ложится на женщин и девочек". По мнению представителя Верховного комиссара ООН по правам человека в Афганистане Фионы Фрейзер, "если афганцам, в частности женщинам и девочкам, по-прежнему отказывают в их правах, это является явным и преднамеренным отказом защищать и нести ответственность за благополучие всех, кто живет в Афганистане".
https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html
https://ria.ru/20241126/afganistan-1985697250.html
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в мире, афганистан, кабул (город), роза отунбаева, фиона фрейзер, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Роза Отунбаева, Фиона Фрейзер, ООН
Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед призвал правозащитников уважать исламское право

© AP Photo / Rahmat GulМестные жители занимаются мелкой торговлей возле одного из кладбищ в Афганистане
Местные жители занимаются мелкой торговлей возле одного из кладбищ в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Местные жители занимаются мелкой торговлей возле одного из кладбищ в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те выдвигают обвинения в несоблюдении прав человека, заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед.
"Исходя из наших ценностей, мы определяем наши права, признаем наши обязанности и действуем в соответствии с ними. Мы призываем страны и правозащитные учреждения рассматривать Афганистан не через призму своих интересов, а с позиции интересов афганского народа и исламских принципов", - заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед, комментируя многочисленные заявления правозащитников, сделанные ими по случаю Международного дня прав человека.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
ООН призвала власти Афганистана пересмотреть политику в отношении девочек
11 октября, 18:48
"Они должны уважать то, что народ Афганистана ценит и во что верит", - добавил Моджахед.
Накануне представители организаций ООН в Кабуле призвали афганские власти взять на себя глобальные обязательства по соблюдению прав человека, "которые стали бы ключом к защите и процветанию нынешнего и будущих поколений женщин, мужчин, девочек и мальчиков по всей стране".
По словам главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, "в Афганистане продолжается опасная эрозия механизмов защиты прав человека, при этом основное бремя ложится на женщин и девочек".
По мнению представителя Верховного комиссара ООН по правам человека в Афганистане Фионы Фрейзер, "если афганцам, в частности женщинам и девочкам, по-прежнему отказывают в их правах, это является явным и преднамеренным отказом защищать и нести ответственность за благополучие всех, кто живет в Афганистане".
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин
26 ноября, 05:30
 
В миреАфганистанКабул (город)Роза ОтунбаеваФиона ФрейзерООН
 
 
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