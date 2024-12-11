Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право
Пресс-секретарь ИЭА Моджахед призвал правозащитников уважать исламское право
© AP Photo / Rahmat GulМестные жители занимаются мелкой торговлей возле одного из кладбищ в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Местные жители занимаются мелкой торговлей возле одного из кладбищ в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те выдвигают обвинения в несоблюдении прав человека, заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед.
"Исходя из наших ценностей, мы определяем наши права, признаем наши обязанности и действуем в соответствии с ними. Мы призываем страны и правозащитные учреждения рассматривать Афганистан не через призму своих интересов, а с позиции интересов афганского народа и исламских принципов", - заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед, комментируя многочисленные заявления правозащитников, сделанные ими по случаю Международного дня прав человека.
"Они должны уважать то, что народ Афганистана ценит и во что верит", - добавил Моджахед.
По словам главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, "в Афганистане продолжается опасная эрозия механизмов защиты прав человека, при этом основное бремя ложится на женщин и девочек".
По мнению представителя Верховного комиссара ООН по правам человека в Афганистане Фионы Фрейзер, "если афганцам, в частности женщинам и девочкам, по-прежнему отказывают в их правах, это является явным и преднамеренным отказом защищать и нести ответственность за благополучие всех, кто живет в Афганистане".