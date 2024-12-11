https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html

Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право

Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право - РИА Новости, 11.12.2024

Пресс-секретарь ИЭА призвал правозащитников уважать исламское право

Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:22

2024-12-11T06:22

2024-12-11T06:22

в мире

афганистан

кабул (город)

роза отунбаева

фиона фрейзер

оон

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Афганские власти призвали правозащитников из международных организаций рассматривать страну через призму афганских ценностей и исламского права, когда те выдвигают обвинения в несоблюдении прав человека, заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед. "Исходя из наших ценностей, мы определяем наши права, признаем наши обязанности и действуем в соответствии с ними. Мы призываем страны и правозащитные учреждения рассматривать Афганистан не через призму своих интересов, а с позиции интересов афганского народа и исламских принципов", - заявил новостному порталу Tolo news пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве - ред.) Забиулла Моджахед, комментируя многочисленные заявления правозащитников, сделанные ими по случаю Международного дня прав человека. "Они должны уважать то, что народ Афганистана ценит и во что верит", - добавил Моджахед. Накануне представители организаций ООН в Кабуле призвали афганские власти взять на себя глобальные обязательства по соблюдению прав человека, "которые стали бы ключом к защите и процветанию нынешнего и будущих поколений женщин, мужчин, девочек и мальчиков по всей стране". По словам главы миссии ООН по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, "в Афганистане продолжается опасная эрозия механизмов защиты прав человека, при этом основное бремя ложится на женщин и девочек". По мнению представителя Верховного комиссара ООН по правам человека в Афганистане Фионы Фрейзер, "если афганцам, в частности женщинам и девочкам, по-прежнему отказывают в их правах, это является явным и преднамеренным отказом защищать и нести ответственность за благополучие всех, кто живет в Афганистане".

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

https://ria.ru/20241126/afganistan-1985697250.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), роза отунбаева, фиона фрейзер, оон