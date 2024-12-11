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В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья - РИА Новости, 11.12.2024
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12:48 11.12.2024 (обновлено: 13:02 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/uroki-1988582251.html
В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья
В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья
Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье", на которых школьникам будут объяснять... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:48
2024-12-11T13:02
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье", на которых школьникам будут объяснять вопросы, касающиеся их гигиены, питания и режима сна. "Следует ввести в школах уроки "Мое здоровье". Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", - сказал Огуль на заседании комитета ГД. Как пояснил РИА Новости парламентарий, со старшеклассниками на таких уроках можно говорить о "гигиене, питании, режиме дня, а также о том, какие продукты являются вредными, что такое физическая нагрузка, как справиться с нервными стрессами". Кроме того, он отметил, что более старшим ученикам следует объяснять и давать навыки оказания доврачебной помощи. "То, что на сегодняшний день мы упустили и то, что старшеклассники даже не знают, как оказать первую медицинскую помощь", - заключил Огуль.
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общество, леонид огуль, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Леонид Огуль, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья

Депутат Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье"

© iStock.com / Drazen ZigicШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Школьники на уроке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье", на которых школьникам будут объяснять вопросы, касающиеся их гигиены, питания и режима сна.
«
"Следует ввести в школах уроки "Мое здоровье". Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", - сказал Огуль на заседании комитета ГД.
Как пояснил РИА Новости парламентарий, со старшеклассниками на таких уроках можно говорить о "гигиене, питании, режиме дня, а также о том, какие продукты являются вредными, что такое физическая нагрузка, как справиться с нервными стрессами".
Кроме того, он отметил, что более старшим ученикам следует объяснять и давать навыки оказания доврачебной помощи. "То, что на сегодняшний день мы упустили и то, что старшеклассники даже не знают, как оказать первую медицинскую помощь", - заключил Огуль.
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ОбществоЛеонид ОгульГосдума РФРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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