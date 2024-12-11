Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 11.12.2024 (обновлено: 15:15 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/unitedhealthcare-1988595961.html
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь - РИА Новости, 11.12.2024
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь
Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:44
2024-12-11T15:15
в мире
нью-йорк (город)
сша
пенсильвания
mcdonald's corporation
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988597291_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_07d17f9dbdc74220a1cc04859a99e032.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в интервью телеканалу CNN его адвокат Том Дики. "Я получил несколько электронных писем. Я не видел их лично, но, по словам моих сотрудников, люди действительно делают это. &lt;...&gt; Вероятно, я не буду принимать эти предложения", — указал он.По словам Дики, его клиент ценит такую поддержку, но ему не по себе от этой ситуации. Ранее газета The Wall Street Journal писала о всплеске народной любови к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом, а рейтинг ресторана, чей сотрудник заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс". Кроме того, сообщалось, что в интернет-магазинах начали появляться футболки, кепки и другие товары с отсылкой к убийству главы UnitedHealthcare в Нью-Йорке. На одежде печатают портрет Манджоне, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) — это отсылка к тактике страховых компаний. В понедельник полиция Нью-Йорка сообщила о задержании 26-летнего Манджоне по делу об убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Подозреваемого поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник заведения. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
https://ria.ru/20241211/voznagrazhdenie-1988530804.html
https://ria.ru/20241210/ssha-1988490975.html
нью-йорк (город)
сша
пенсильвания
манхэттен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988597291_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2f430e4893ff4041639b743302086a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), США, Пенсильвания, McDonald's Corporation, Манхэттен
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь с расходами

© AP Photo / Gary M. BaranecЛуиджи Манджоне сопровождают в здание суда. 10 декабря 2024 года
Луиджи Манджоне сопровождают в здание суда. 10 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Gary M. Baranec
Луиджи Манджоне сопровождают в здание суда. 10 декабря 2024 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в интервью телеканалу CNN его адвокат Том Дики.
"Я получил несколько электронных писем. Я не видел их лично, но, по словам моих сотрудников, люди действительно делают это. <...> Вероятно, я не буду принимать эти предложения", — указал он.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Заявивший на убийцу главы UnitedHealthcare может недополучить награду
Вчера, 03:48
По словам Дики, его клиент ценит такую поддержку, но ему не по себе от этой ситуации.
Ранее газета The Wall Street Journal писала о всплеске народной любови к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом, а рейтинг ресторана, чей сотрудник заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс".
Кроме того, сообщалось, что в интернет-магазинах начали появляться футболки, кепки и другие товары с отсылкой к убийству главы UnitedHealthcare в Нью-Йорке. На одежде печатают портрет Манджоне, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) — это отсылка к тактике страховых компаний.
В понедельник полиция Нью-Йорка сообщила о задержании 26-летнего Манджоне по делу об убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Подозреваемого поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник заведения.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
Луиджи Манджоне доставляют в суд. 10 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
СМИ назвали возможную причину убийства главы UnitedHealthcare
10 декабря, 19:05
 
В миреНью-Йорк (город)СШАПенсильванияMcDonald's CorporationМанхэттен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала