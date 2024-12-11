https://ria.ru/20241211/unitedhealthcare-1988595961.html

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь - РИА Новости, 11.12.2024

Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь

Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:44

2024-12-11T13:44

2024-12-11T15:15

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в интервью телеканалу CNN его адвокат Том Дики. "Я получил несколько электронных писем. Я не видел их лично, но, по словам моих сотрудников, люди действительно делают это. <...> Вероятно, я не буду принимать эти предложения", — указал он.По словам Дики, его клиент ценит такую поддержку, но ему не по себе от этой ситуации. Ранее газета The Wall Street Journal писала о всплеске народной любови к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом, а рейтинг ресторана, чей сотрудник заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс". Кроме того, сообщалось, что в интернет-магазинах начали появляться футболки, кепки и другие товары с отсылкой к убийству главы UnitedHealthcare в Нью-Йорке. На одежде печатают портрет Манджоне, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) — это отсылка к тактике страховых компаний. В понедельник полиция Нью-Йорка сообщила о задержании 26-летнего Манджоне по делу об убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Подозреваемого поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник заведения. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.

https://ria.ru/20241211/voznagrazhdenie-1988530804.html

https://ria.ru/20241210/ssha-1988490975.html

нью-йорк (город)

сша

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в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation, манхэттен