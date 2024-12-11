Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь
Подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare предложили помощь с расходами
© AP Photo / Gary M. BaranecЛуиджи Манджоне сопровождают в здание суда. 10 декабря 2024 года
© AP Photo / Gary M. Baranec
Луиджи Манджоне сопровождают в здание суда. 10 декабря 2024 года
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Луиджи Манджоне, подозреваемому в убийстве главы крупной страховой компании UnitedHealthcare, предложили помощь в оплате расходов на юристов, рассказал в интервью телеканалу CNN его адвокат Том Дики.
"Я получил несколько электронных писем. Я не видел их лично, но, по словам моих сотрудников, люди действительно делают это. <...> Вероятно, я не буду принимать эти предложения", — указал он.
По словам Дики, его клиент ценит такую поддержку, но ему не по себе от этой ситуации.
Ранее газета The Wall Street Journal писала о всплеске народной любови к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом, а рейтинг ресторана, чей сотрудник заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс".
Кроме того, сообщалось, что в интернет-магазинах начали появляться футболки, кепки и другие товары с отсылкой к убийству главы UnitedHealthcare в Нью-Йорке. На одежде печатают портрет Манджоне, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) — это отсылка к тактике страховых компаний.
В понедельник полиция Нью-Йорка сообщила о задержании 26-летнего Манджоне по делу об убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Подозреваемого поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник заведения.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде.
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